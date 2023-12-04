مسؤول إسرائيلي كبير: القضاء على السنوار سيسرع عملية إطلاق سراح الأسرى

قال مسؤول أمني كبير في إسرائيل، إن اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار سيؤدي إلى تغيير في صيغة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأضاف المسؤول في محادثة مغلقة، أن جهودًا استخباراتية تبذل لتحديد مكان السنوار، بحسب موقع "سروجيم" العبري.

في غضون ذلك، تقدر المؤسسة الأمنية أنه خلال اليوم التالي أو نحو ذلك سيكون من الممكن نشر الإنجازات العسكرية للهجوم على حماس.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن توسيع نشاط العمليات العسكرية باتجاه خان يونس ورفح سيكون أكثر فعالية من المرحلة الأولى من الحرب في شمال قطاع غزة.

ووفقا للموقع فأن التحرك في الجنوب، سيكمل الأهداف التي حددها المستوى السياسي الإسرائيلي، وسيؤدي إلى تدمير القدرات الحكومية والعسكرية للحركة.