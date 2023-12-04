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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عالم ببحوث الصحراء يحصد ثلاث براءات اختراع بمجال استصلاح الأراضي الصحراوية

صدى البلد

قام الدكتور على عبد العزيز- الاستاذ المساعد بشعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية ورئيس مشروع حقن التربة الرملية بالسلت والطين بمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحصد ٣ براءات اختراع فردية الحاصل عليها بالمجهود الذاتي من مكتب براءات الأختراع المصري التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .

الأولى تحمل (رقم 31153 ) تحت عنوان ( تركيبة من معقد غروي عضوي معدني مشحون بالعناصر الكبري  والصغري  تحقن لمعالجة التربة الرملية) والبراءة الثانية تحمل (رقم ٣١١٥٤ ) تحت عنوان ( تركيبة من معقد عضوي معدني  حيوي  تحقن لمعالجة الأراضي الرملية الجيرية المتدهورة  ) والبراءة الثالثة تحمل (رقم ٣١٢١٠ ) تحت عنوان (تركيبة من حبيبات السلت والطين المخصب بالتدوير الذكي للمخلفات العضوية والصخور الطبيعية تخلط لتثبيت الكثبان الرملية ) وجاري التسجيل الدولي لبراءات الاختراع طبقا لاتفاقية التعاون الدولي pcT  ويقدم الطلب في أكثر من ١٤٤ دولة من الدول الأعضاء .

وأوضح الدكتور علي عبد العزيز، أن براءات الاختراع الفردية الحاصل عليها بالمجهود الذاتي عبارة عن تركيبات صديقة للبيئة من خامات طبيعية تعتمد في الأساس علي تكنولوجيا فصل حبيبات السلت والطين من المصدر التي تقوم بمعالجة واستصلاح الأراضي الرملية والأراضي المتدهورة بالملوحة والقلوية (الهامشية) وتثبيت الكثبان الرملية .

كما صرح الدكتور  علي عبد العزيز ، أن البراءات الفردية الحاصل عليها بالمجهود الذاتي تعد نتاجا للبحوث التطبيقية المتطورة في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية والتي تهدف الى توطين المنتج المحلي المتمثل في خامات الطين المتوفرة بكثرة في الصحارى المصرية والتي تسهم بشكل كبير فى تقليل حجم الواردات من محسنات التربة المخلقة )المصنعة( مثل ( الهيدروجيل – البوليمرات – البيوشار ... ) وكذلك توفير كميات كبيرة من الأسمدة الكيميائية الملوثة للبيئة باهظة الثمن التي تمثل عبأ أقتصاديا على كاهل المزارع كما ان هذه التركيبات لها دورا هاما فى توفير كميات كبيرة من مياه الري المضافة في ظل الشح المائى ومحدودية مصادر المياه المتاحة في مصر.

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