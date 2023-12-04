القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية شرق قطاع غزة

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من جنوب رفح، إن هناك اشتباكات بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية شرق قطاع غزة.



في سياق متصل، التقى وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الاثنين، مع رئيس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ماتياس كورمان، وأخبره أن الاقتصاد الإسرائيلي قوي ويمكنه تلبية مطالب الحرب المستمرة مع حماس.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال كوهين: "دخلت إسرائيل الحرب في غزة في وضع اقتصادي قوي ولديها القدرة على تقديم أفضل استجابة لاحتياجات الاقتصاد".

وتوقع كوهين أن الحرب لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد وأن إسرائيل ستشهد فترة نمو بعد الحرب.