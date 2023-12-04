محافظ القاهرة يحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

حث محافظ القاهرة خالد عبد العال، المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم؛ لتخرج الانتخابات الرئاسية بالصورة المعهودة؛ ترسيخا للممارسة الديمقراطية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الحاشد الذي نظمته المحافظة تحت شعار "مشارك" للعاملين بالديوان العام والأحياء بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، وتناول أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وحق المواطن في ممارسة دوره باختيار مستقبله الذي كفله له الدستور.

وقال محافظ القاهرة: "إننا في مرحلة تتطلب منا جميعًا استعمال حقنا الدستوري والقانوني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن، لنؤكد لدول العالم أن مصر تشهد حراكًا ديمقراطيًا على أرض الواقع ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر".

وحظي المؤتمر بتفاعل كبير من قبل المشاركين، الذين حرصوا على إبداء آرائهم ومشاركتهم الفعالة في سبل تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع، مؤكدين عبر مداخلاتهم أن هذه اللقاءات ساهمت في تعزيز وعيهم وخلقت القناعة لديهم بأهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وتم خلال فعاليات المؤتمر تقديم شرح للإجراءات اللازمة للمشاركة في الانتخابات، وكيفية تسجيل الناخبين، وشروط الترشح، وآلية التصويت.