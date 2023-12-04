وكيل صحة الدقهلية يوضح دور إدارة الأشعة في رفع كفاءة المستشفيات بالمحافظة

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية بإنجازات إدارة الأشعة في المديرية خلال نوفمبر الماضى فى رفع كفاءة المستشفيات ودرجة جاهزيتها بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية .

وأوضح أن الادارة قامت خلال الشهر الماضى باستلام وحده CR ديجتال اجفا وطابعة اجفا وUPS بمستشفى نبروه المركزى وتم تركيب الوحدة والطابعة وكذلك تم تركيب الطابعة الكونيكا على نفس الجهاز بالمستشفى واصبحت وحدة الCR الجديدة بطابعتين مختلفين وتعمل بنوعين مختلفين من الأفلام.

كما تم إمداد وحدة طب الاسرة بميت فارس بجهاز اشعه ثابت على أعلى مستوى ووحده CR اجفا والطبعة الخاصة بالوحدة وكذلك تم إمداد الوحدة بجهاز سونار دوبلر Logic.

وقامت الإدارة بتوفير اكثر من 15 جهاز سونار للادارة الصحية بشربين ونحو 10 أجهزة للاسنان إلى جانب المرور على مستشفى شبراهور لتجهيز المستشفى لاستقبال سيارة الاشعة المقطعية المتنقلة خلال الأسبوع المقبل.

ونظمت الإدارة دورة تدريبية على الأشعة المقطعية استمرت على مدار 5 أيام جرى خلالها تكريم الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية علاوة على الدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجى.

وأعرب وكيل الوزارة عن عمق تقديره للدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لشئون الاشعة والمشرف العام على الادارة العامة للاشعة وإدارة الأشعة بالمديرية وفى مقدمتهم الدكتورة سارة فودة وعماد الشايب و محمد العشماوى ووليد فوزى.

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