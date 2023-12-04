جامعة عين شمس تكشف تفاصيل نظام إلكتروني جديد لاستلام الرسائل العلمية

أعلن الدكتور إسلام حجازى المدير التنفيذى لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس، عن إطلاق نظام إلكترونى لاستلام الرسائل من خلال موقع مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات الإلكترونى على الرابط التالي: https://www.asu.edu.eg/nitc/ar/page/24

وأوضح الدكتور إسلام حجازى، أن هذا النظام سيسهل على الباحثين تسليم الرسائل العلمية التى تم مناقشتها فى مختلف الجامعات، ليتمكن موظفو المركز من إضافتها إلى الرسائل العلمية الموجودة فى نظام شمس للرسائل العلمية.

كان مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء، رئيس الجامعة، قد كرم في جلسته التى عقدها يوم الإثنين الموافق ٤ /١٢ /٢٠٢٣ ، الدكتور عبد الفتاح سعود ، نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب، تقديرا لجهوده واسهاماته الرائدة في تطوير قطاع التعليم والطلاب، وذلك بحضور أعضاء مجلس الجامعة الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وبمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل ومحمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

كما شهد التكريم الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الأستاذ الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس جامعة عين شمس الأسبق والأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس السابق ، الأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والسادة العمداء أعضاء المجلس.



وأشاد رئيس الجامعة، في كلمته، بالتفاني والإلتزام الذي قدمه الدكتور عبد الفتاح سعود خلال فترة عمله كنائب لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأثني على إنجازاته الملموسة، وإسهاماته الفعالة في مجالات التعليم ورعاية الطلاب ،مؤكدا أن لها أثرًا كبيرًا ومكانة مميزة في تاريخ الجامعة، متمنيًا المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية والأكاديمية المتميزة.

من جانبه أعرب الدكتور عبد الفتاح سعود عن خالص تقديره وامتنانه للتكريم ، مؤكدًا سعادته بما قدمه للجامعة واعتزازه بكونه جزءًا من فريق عمل مميز وملهم.

وأضاف أن أى نجاح يتم تحقيقه هو نتاج تعاون وجهود مشتركة ، متمنيًا لجامعة عين شمس دوام الريادة فى التعليم والبحث العلمي في مصر والوطن العربى واستمرار ارتقاء الجامعة في التصنيفات العالمية لتحتل المكانة التى تستحقها.