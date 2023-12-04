“قلم الشيبي” مازال يصدع| حسين الشحات أمام النيابة من جديد بسبب لاعب بيراميدز.. وإخلاء سبيل نجم الأهلي

حسين الشحات ومحمد الشيبي.. مازالت المشاجرة التي حدثت بين لاعب نادي الأهلي حسين الشحات والمغربي محمد الشيبي، جاري التحقيقات بها، وذلك عقب المشاجرة القوية التي حدثت بينهما خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي.

وكان لاعب نادي الأهلي حسين الشحات اعتدي علي المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، بالضرب والسب عقب المباراة التي جمعت الفريقين، في شهر يوليو الماضي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

إخلاء سبيل حسين الشحات

وأفادت بعض المصادر من داخل النادي الأهلي، عن تواجد اللاعب حسين الشحات برفقه محاميه الخاص أشرف عبد العزيز داخل النيابة العامة، وذلك للمثول وحضور التحقيقات في قضية المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز.

ووفقًا لمصادر مطلعة من داخل النادي الأهلي، صدر قرار بإخلاء سبيل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي من سراي النيابة.