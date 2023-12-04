رسميا.. وزير شؤون الديوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ أمير الكويت

كشف وزير شؤون الديوان الأميري محمد العبد الله الصباح، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الحالة الصحية لـ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعد تعرضة لوعكة صحية ونقله إلى المستشفي.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال وزير شؤون الديوان الأميري، إن الوضع الصحي لـ أمير البلاد مستقر .

https://x.com/kuna_ar/status/1731677246249668652?s=20

وفي 29 نوفمبر الماضي، أعلن وزيرالديوان الأميري في الكويت، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية.

وأضاف الديوان الأميري الكويتي في بيان له وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، أن الحالة الصحية لـ الشيخ نواف الأحمد مستقرة ولله الحمد.