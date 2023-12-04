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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام شنقا للمتهم بإنهاء حياة صديقه لسرقته بالإكراه في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ، الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري بالإعدام شنقا لعامل خردة لاتهامه بقتل صديقه بعد أن استدرجه لمنطقة نائية وسرقته تحت تهديد السلاح، وطعنه بمناطق متفرقة بالجسم، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر  وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه نظير جريمته.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11339 لسنة 2023 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 859 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد م ا" 23 سنة، عامل خردة، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، قتل عمدا المجني عليه خليل أحمد خليل أحمد، مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله على إثر خلافات سابقة بينه والمجني عليه.


وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أعد لهذا الغرض سلاح أبيض (تالي الوصف)، واستدرج المجني عليه إلى إحدى المناطق النائية، وما أن ظفر به حتى تعدى عليه بالضرب باستخدام السلاح الأبيض حوزته، محدثا ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك قتله وإزهاق روحه، على النحو المبين بالتحقيقات.


وأشار أمر الإحالة، إلى أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تقدمتها، إذ أنه وفي ذات الزمان والمكان سرق المتهم، المجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهر بوجهه سلاح أبيض "تالي الوصف"، مهدداً به إياه لبث الرعب في نفسه لسرقة الأموال المملوكة له، وارتكب جناية القتل على إثر مقاومة المجني عليه له، وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الأموال والمنقولات المملوكة للمجني عليه، على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.

القليوبية مركز شرطة شبين القناطر فضيلة مفتى الجمهورية شبين القناطر

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