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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تسجل أول حالة إصابة بـ بكتيريا الميكوبلازما الرئوية

أرشيفية
أرشيفية

تم تسجيل أول حالات الالتهاب الرئوي لدى الأطفال الناجم عن بكتيريا الميكوبلازما الرئوية في إيطاليا، حسبما قال المعهد العالي للصحة في إيطاليا (ISS).

وقال المعهد العالي للصحة في إيطاليا في بيان: “في الوقت الحالي، تم الإبلاغ عن حالتين من الميكوبلازما الرئوية في الأطفال الذين تم نقلهم إلى المستشفى في بيروجيا مع أعراض تنفسية”.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن الصين والدنمارك وفرنسا وهولندا عن زيادة في حالات الالتهاب الرئوي لدى الأطفال بسبب بكتيريا الميكوبلازما الرئوية “المفطورة الرئوية” التي تؤدي إلى التهاب الجهاز التنفسي.

أوضحت شبكة “سي إن إن”، أنه تم أيضًا تسجيل ارتفاع في معدلات الإصابة في إحدى مقاطعات ولاية أوهايو الأمريكية.

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وأضافت أنه يمكن للبكتيريا أن تسبب تفشي الالتهاب الرئوي كل “سنة إلى ثلاث سنوات”.

وذكرت أنه "يبدو بالتأكيد أن هذا العام قد يكون أسوأ من الأعوام الأخرى في أمريكا وأوروبا".

ولفتت شبكة “سي إن إن، إلي أنه تم تسجيل انتشار الالتهاب بسبب بكتيريا الميكوبلازما الرئوية “المفطورة الرئوية” في ألمانيا.

إيطاليا بكتيريا الميكوبلازما الرئوية المفطورة الرئوية

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