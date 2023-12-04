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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير موارد بشرية: الشركات الكبرى بمصر تتجه لزيادة الأجور 23% عام 2024

صدى البلد

توقع محمد الدروي، خبير الموارد البشرية ودراسات الأجور بالشرق الأوسط، أن ترفع الشركات في مصر أجور عامليها بما يتراوح بين 18% و23%، منوها بأن ذلك يتوقف على نوع الصناعة وتوقعات أدائها.

وأضاف "الدروي"، أنه تشير الدراسة الصادرة حديثا إلى أن الشركات تتجه إلى التوسع في إقرار المزايا العينية مثل المشاركة في الرسوم الدراسية لأبناء العاملين، وزيادة الميزة التأمينية العلاجية للموظف وأسرته، إضافة إلى مخصصات الاتصالات الهاتفية والتنقل والسكن.

وقال خبير الموارد البشرية، إن التضخم بسبب الأزمات العالمية يدفع الشركات إلى زيادة رواتب موظفيها، لكنها في المقابل تعاني ضغطًا من تراجع الطلب على ما تقدمه من سلع وخدمات مع ارتفاعات أسعار التكلفة؛ ما يدفعها إلى الموازنة بين زيادات متحصلات العاملين واستمرارية العمل.

زيادة عدد العمالة

وبحسب مسح أجرته “تارجت” للموارد البشرية في مصر، شمل عددا من الشركات في قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات المالية والأدوية والتجزئة والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، أن تشهد السنة الحالية زيادة في عدد العمالة من 28% منها، وأن تبقي 67% منها على عدد العمالة بها في حين ستخفض 5% من العينة عدد عامليها.

وحول خطة عام 2024، تتوقع الدراسة أن تبقي 59% من الشركات على عدد العاملين بها من دون تغير، وأن تضيف 36% منها المزيد من العمالة، وأن تخفض 4% منها عدد موظفيها.

وتشير الدراسة إلى أن الأجور ارتفعت 12% في 2022، وتتوقع أن ترتفع الأجور بنسبة 22% في 2023 وكذلك من المرجح أن ترتفع 17% في 2024 لكنها قد تنخفض نسبة إلى ارتفاع الأسعار 7.6%.

زيادات متوقعة في الأجور

في المجمل توقعت الدراسة أن ترتفع الأجور 18% في سوق العمل المصري من 23% في 2024.

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