اختراق صفحة وزير الأوقاف على فيسبوك.. وقرار عاجل بشأن الواقعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم اختراق الصفحة الرسمية له على فيس بوك، منوها بأنه تمت إزالة “الأدمن” من التحكم بها.

وأكد وزير الأوقاف، في منشور له على الصفحة، أنه سيتم وقف النشر تمامًا على الصفحة لحين استرداد كامل التحكم بها، وجارٍ عمل محضر بذلك، وإبلاغ إدارة “فيسبوك”.

وشدد وزير الأوقاف، على أن ما يُنشر بها حاليا لحين إعلاننا عن استعادة كامل التحكم بالصفحة لا يمثلنا.

وتابع "سننشر ما نريد فقط على موقع الوزارة الرسمي "أوقاف أونلاين" أو على حسابنا على تويتر.. كما سننشر عليهما تأكيدنا من استعادة الحساب حال استعادته قبل معاودة النشر عليها".