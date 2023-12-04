عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صناعة مصرية.. شاهد أبرز الأسلحة المعروضة في معرض إيديكس 2023

معرض إيديكس
معرض إيديكس

أكد اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة قدمت في معرض إيديكس 2023 العديد من الصناعات العسكرية الحديثة التي تم إنتاجها داخل الهيئة، كما أن الهيئة تتعاون مع كل الجهات.

txt

إيديكس.. العربية للتصنيع: نسعى للبحث عن كل ما هو جديد في الصناعات الدفاعية

txt

عائلة حافظ وقادر.. رئيس الهيئة العربية للتصنيع يكشف عن 5 مجموعات جديدة في إيديكس 2023

وقال “عبداللطيف”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك 14 مصنعا وشركة، وجاهزة للتعاون مع القوات المسلحة من أجل خروج منتجات جديدة.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مساء اليوم الاثنين، أن الهيئة قامت بصناعة عربية لفض الشغف «قادر1»، وهي لأول مرة تم تصنيعها في مصر، موضحًا أن توطين الصناعات خاصة العسكرية ضمن أهداف الجمهورية الجديدة.

وتابع تم إنتاج أسلحة قنابل جوية حرة «حافظ 1، 2، 3»، وهي من صناعة الهيئة العربية، وهذه القنابل تستخدم في تدمير المباني الاسمنتية، بالإضافة إلى تصنيع قنابل تستخدم في تدمير الأنفاق.

وأوضح أن هذه الذخائر الجوية استخدمت في ضرب أهداف الإرهابيين في سيناء، مشيرًا إلى أن تم تصميم «عائلة حارس» وهي عبارة عن أسلحة لمجابهة الطائرات المسيرة وهي صناعة مصرية.

ولفت إلى أنه تم تصنيع جهاز لمجابهة الطائرات المسيرة بالتعاون مع القوات المسلحة، موضحًا أن مصر لديها نظام قيادة وسيطرة محلي الصنع يمكن أن يتفاعل مع كل أنظمة الدفاع الغربية والشرقية.

وأكمل أن هناك تعاونا مع الشركات الفرنسية «داسو الفرنسية» بناء على توجيهات الرئيس السيسي، موضحًا أن الهيئة العربية قامت بإنتاج أجزاء طائرات حربية والتي تم عرضها على خبراء شركة داسو، موضحًا أنه تم إنشاء مدرسة فنية «المدرسة الفنية التكنولوجية لصناعة الطائرات» مع داسو الفرنسية ومقرها حلوان. 

العربية للتصنيع أيديكس معرض أيديكس 2023 معرض ايديكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

بفستان جريء.. إطلالة صادمة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

زيادة في الأمطار .. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

ترشيحاتنا

بمشاركة حجازي.. الاتحاد السعودي يفوز على سباهان أصفهان الإيراني بدوري أبطال أسيا

اجتماع عاجل لـ مجلس الحرب الإسرائيلي في تل أبيب

مصطفي البرغوثي: الأماكن الآمنة في فلسطين أكاذيب .. والاحتلال حول غزة لجحيم

إبادة جماعية.. أول رد من النواب عن انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة

أسوأ مخاوف أوكرانيا.. أمريكا تعلن نبأ صادما بشأن دعم كييف

أرخص سيارة رياضية تقدمها شيري بعد الأسعار الجديدة .. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بسيط.. ابنة مفيدة شيحة تجذب إعجاب متابعيها في حفل خطوبتها|شاهد

خطوبة ابنة مفيدة شيحة والإعلامية تعلق: الاختيار الثاني الأفضل

حتى المياه.. مقطع فيديو مؤثر لشاب من غزة.. ماذا قال؟

ظهر مبتسما.. شاهد آخر صورة لـ أشرف عبد الغفور قبل وفاته المروعة

فيديو

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

بسبب الثلوج .. تجمد طائرة وإلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء في أوروبا

زلزال عنيف يضرب تركيا والسكان يفرون للشوارع.. ومخاوف من تكرار الكارثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ