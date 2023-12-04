وزير فى حكومة الاحتلال: 260 ألف طلب للحصول على رخصة سلاح في إسرائيل منذ 7 أكتوبر

أكد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين أنه تم تقديم أكثر من 260,000 طلب جديد للحصول على تصاريح أسلحة نارية إلى وزارته منذ هجمات حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وتتماشى الطلبات مع مساعي بن غفير لتوسيع طلبات للحصول على ترخيص سلاح ناري، والتي قالت وزارته إنها زادت عدد التصاريح المحتملة بعشرات الآلاف، بحسب ما أوردته صحيف "تايمز أوف إسرائيل".

ويأتي التحديث في الوقت الذي تقف فيه وزارة الأمن القومي التابعة لبن جفير في مرمى التدقيق العام، في الحصول على سلاح ويوم أمس الأحد، استقال رئيس هيئة تصاريح الأسلحة النارية بالوزارة من منصبه في أعقاب تساؤلات حول سلوك الإدارة، وشهد 30 نوفمبر مقتل مدني مسلح بالرصاص على يد جندي خارج الخدمة، عندما تدخل الأول في هجوم مميت و يبدو أن الجندي قد عصى إجراءات إطلاق النار، كل ذلك خلال دعوات بن جفير المستمرة للتخفيف من قواعد الاشتباك. ويجري التحقيق مع الجندي وتم اعتقاله يوم الاثنين.

وقال الوزير الإسرائيلي المتطرف، في بداية اجتماع حزبه “عوتسما يهوديت” في الكنيست إنه عندما بدأت الحرب، عرفنا أننا كنا على حق عندما قلنا أن كل شخص لديه سلاح يمكنه إنقاذ حياة مضيفا "نحن بحاجة إلى تمكين أكبر عدد ممكن من الناس من حمل السلاح".