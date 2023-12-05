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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ساوإيست DX7 Nova العائلية 2024 تباع بـ 979 ألف جنيه

أسعار ساوإيست DX7
أسعار ساوإيست DX7 Nova موديل 2024

تشهد الفترة القادمة سيتواجد بداخل السوق المصري للسيارات باقة مميزة من السيارات موديل 2024 ، بالإضافة الي أن وكيل سيارات  ساوإيست في مصر اعلن توافر سيارة ساوإيست DX7 Nova موديل 2024 ، وتنتمي ساوإيست DX7 Nova لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

 ساوإيست DX7 Nova موديل 2024

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- أبعاد  ساوإيست DX7 Nova موديل 2024 :

 ساوإيست DX7 Nova موديل 2024

تأتي سيارة  ساوإيست DX7 Nova موديل 2024 بطول  4570 مم، وعرض 1905 مم، وارتفاع 1720 مم.

- محرك ساوإيست DX7 Nova موديل 2024 :

 ساوإيست DX7 Nova موديل 2024

تحصل سيارة ساوإيست DX7 Nova موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 198 حصان، وعزم دوران يصل الي 285 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

- مواصفات ساوإيست DX7 Nova  :

 ساوإيست DX7 Nova موديل 2024

زودت سيارة ساوإيست DX7 Nova موديل 2024  بالعديد من التجهيزات المتطورة منها،  كونسول مركزي ناعم مغطى بالجلد الأسود، وشاشه عدادات مقاس 7 بوصه، وأزرار متعدد الوسائط بعجله القيادة، ومقاعد من الجلد الفاخر.

- وسائل الامان بـ ساوإيست DX7 Nova موديل 2024 :

 مقصورة ساوإيست DX7 Nova موديل 2024

تحتوي سيارة ساوإيست DX7 Nova موديل 2024 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، دعامات حمايه لجسم السيارة 360 درجه، ونظام التحكم الإلكتروني في ثبات الهيكل ، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ، وبها توزيع إلكتروني لقوة الفرامل ، ونظام الفرامل المساعدة، ونظام الحماية من الانقلاب SUV الاحترافي لـ ROP، ونظام التحكم الذكي في الجر ، ونظام التحكم الذكي في مساعدة الصعود ، والتحكم في نزول المنحدرات ، ونظام إشارة الطوارئ ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات .

- سعر ساوإيست DX7 Nova موديل 2024 :

تباع سيارة ساوإيست DX7 Nova موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر 979 ألف جنيه .

سعر ساوإيست DX7 Nova وسائل الامان بـ ساوإيست DX7 Nova مواصفات ساوإيست DX7 Nova محرك ساوإيست DX7 Nova موديل 2024 أبعاد ساوإيست DX7 Nova موديل 2024

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