ساوإيست DX7 Nova العائلية 2024 تباع بـ 979 ألف جنيه

تشهد الفترة القادمة سيتواجد بداخل السوق المصري للسيارات باقة مميزة من السيارات موديل 2024 ، بالإضافة الي أن وكيل سيارات ساوإيست في مصر اعلن توافر سيارة ساوإيست DX7 Nova موديل 2024 ، وتنتمي ساوإيست DX7 Nova لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .
- أبعاد ساوإيست DX7 Nova موديل 2024 :
تأتي سيارة ساوإيست DX7 Nova موديل 2024 بطول 4570 مم، وعرض 1905 مم، وارتفاع 1720 مم.
- محرك ساوإيست DX7 Nova موديل 2024 :
تحصل سيارة ساوإيست DX7 Nova موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 198 حصان، وعزم دوران يصل الي 285 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .
- مواصفات ساوإيست DX7 Nova :
زودت سيارة ساوإيست DX7 Nova موديل 2024 بالعديد من التجهيزات المتطورة منها، كونسول مركزي ناعم مغطى بالجلد الأسود، وشاشه عدادات مقاس 7 بوصه، وأزرار متعدد الوسائط بعجله القيادة، ومقاعد من الجلد الفاخر.
- وسائل الامان بـ ساوإيست DX7 Nova موديل 2024 :
تحتوي سيارة ساوإيست DX7 Nova موديل 2024 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، دعامات حمايه لجسم السيارة 360 درجه، ونظام التحكم الإلكتروني في ثبات الهيكل ، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ، وبها توزيع إلكتروني لقوة الفرامل ، ونظام الفرامل المساعدة، ونظام الحماية من الانقلاب SUV الاحترافي لـ ROP، ونظام التحكم الذكي في الجر ، ونظام التحكم الذكي في مساعدة الصعود ، والتحكم في نزول المنحدرات ، ونظام إشارة الطوارئ ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات .
- سعر ساوإيست DX7 Nova موديل 2024 :
تباع سيارة ساوإيست DX7 Nova موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر 979 ألف جنيه .