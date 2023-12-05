أسعار فولفو EX90 موديل 2025 بالسعودية | صور

أطلقت شركة فولفو سياراتها الجديدة فولفو EX90 موديل 2025 بالسعودية ، وتنتمي EX90 الي فئة السيارات الكروس أوفر الكهربائية ، وتظهر بشكل أنيق ومتميز .

أسعار فولفو EX90 موديل 2025 بالسعودية

- مواصفات فولفو EX90 موديل 2025 :

أسعار فولفو EX90 موديل 2025 بالسعودية

تحتوي سيارة فولفو EX90 موديل 2025 علي العديد من المميزات الجديدة منها أضواء أمامية LED ، وبها لمسات سوداء لامعة ، وجنوط معدنية مقاس 20 بوصه، ومساحات زجاج تستشعر المطر وسقف زجاجي بانوراما ثابت .

أسعار فولفو EX90 موديل 2025 بالسعودية

بالإضافة الي أن سيارة فولفو EX90 موديل 2025 تمتلك مجموعة عدادات رقمية، وشاشة مقاس 9 بوصه، ونظام معلومات، وشاشة مقاس 14.5 بوصه بها تقنية جوجل المدمجة، وشاشة بتصميم عمودي تدعم ابل كارب بلاي لاسلكياً .

أسعار فولفو EX90 موديل 2025 بالسعودية

وتمتلك مقاعد أمامية كهربائية ، ومقاعد أمامية وخلفية قابلة للتدفئة ، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي ، ونظام صوتي من Bose مزود بـ 14 سماعة، وتطعيمات خشبية ، وتنجيد نورديكو ، ونظام تحكم أوتوماتيك بالمناخ بأربع مناطق .

- محرك فولفو EX90 موديل 2025 :

أسعار فولفو EX90 موديل 2025 بالسعودية

تحصل سيارة فولفو EX90 موديل 2025 علي قوتها من محركين كهربائيين، وبها بطارية سعه 111 كيلوواط ، وينتج منها قوة 408 حصان، وعزم دوران يصل الي 769 نيوتن /متر، وتتسارع من 0 إلى 96 كم/ساعة في 5.7 ثانية ، وتبلغ سرعتها القصوى 180 كم/ساعه ، ويمكنها قطع مسافة 483 كم/ساعة بالشحنة الواحدة ، قبل الحاجة لإعادة شحنها .

- أسعار فولفو EX90 موديل 2025 بالسعودية :

مقصورة فولفو EX90 موديل 2025 بالسعودية

الفئة الأولي من سيارة فولفو EX90 موديل 2025 تباع بسعر 287.606 ريالات سعودية.

الفئة الثانية من سيارة فولفو EX90 موديل 2025 سعرها 289.481 ريالا سعوديا.

الفئة الثالثة من سيارة فولفو EX90 موديل 2025 يبلغ سعرها 303.918 ريالا سعوديا.

الفئة الرابعة من سيارة فولفو EX90 موديل 2025 يصل سعرها الي 305.793 ريالا سعوديا.