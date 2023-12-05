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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فولفو EX90 موديل 2025 بالسعودية | صور

فولفو EX90 موديل
فولفو EX90 موديل 2025 بالسعودية 

أطلقت شركة فولفو سياراتها الجديدة  فولفو EX90 موديل 2025 بالسعودية ، وتنتمي EX90  الي فئة السيارات الكروس أوفر الكهربائية ، وتظهر بشكل أنيق ومتميز .

 أسعار فولفو EX90 موديل 2025 بالسعودية 

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- مواصفات فولفو EX90 موديل 2025 :

 أسعار فولفو EX90 موديل 2025 بالسعودية 

تحتوي سيارة فولفو EX90 موديل 2025 علي العديد من المميزات الجديدة منها أضواء أمامية LED ، وبها لمسات سوداء لامعة ، وجنوط معدنية مقاس 20 بوصه، ومساحات زجاج تستشعر المطر وسقف زجاجي بانوراما ثابت .

 أسعار فولفو EX90 موديل 2025 بالسعودية 

بالإضافة الي أن سيارة فولفو EX90 موديل 2025 تمتلك مجموعة عدادات رقمية، وشاشة مقاس 9 بوصه، ونظام معلومات، وشاشة مقاس 14.5 بوصه بها تقنية جوجل المدمجة، وشاشة بتصميم عمودي تدعم ابل كارب بلاي لاسلكياً .

 أسعار فولفو EX90 موديل 2025 بالسعودية 

وتمتلك مقاعد أمامية كهربائية ، ومقاعد أمامية وخلفية قابلة للتدفئة ، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي ، ونظام صوتي من Bose مزود بـ 14 سماعة، وتطعيمات خشبية ، وتنجيد نورديكو ، ونظام تحكم أوتوماتيك بالمناخ بأربع مناطق .

- محرك  فولفو EX90 موديل 2025 :

 أسعار فولفو EX90 موديل 2025 بالسعودية 

تحصل سيارة  فولفو EX90 موديل 2025 علي قوتها من محركين كهربائيين، وبها بطارية سعه 111 كيلوواط ، وينتج منها قوة  408 حصان، وعزم دوران يصل الي  769 نيوتن /متر، وتتسارع من 0 إلى 96 كم/ساعة في 5.7 ثانية ، وتبلغ سرعتها القصوى 180 كم/ساعه ، ويمكنها قطع مسافة 483 كم/ساعة بالشحنة الواحدة ، قبل الحاجة لإعادة شحنها .

- أسعار فولفو EX90 موديل 2025 بالسعودية : 

مقصورة فولفو EX90 موديل 2025 بالسعودية 

الفئة الأولي من سيارة  فولفو EX90 موديل 2025 تباع بسعر  287.606 ريالات سعودية.

الفئة الثانية من سيارة  فولفو EX90 موديل 2025 سعرها  289.481 ريالا سعوديا.

الفئة الثالثة من سيارة  فولفو EX90 موديل 2025 يبلغ سعرها  303.918 ريالا سعوديا.

الفئة الرابعة من سيارة  فولفو EX90 موديل 2025 يصل سعرها الي  305.793 ريالا سعوديا.

مواصفات فولفو EX90 فولفو EX90 موديل 2025 EX90 موديل 2025 محرك فولفو EX90 EX90 فولفو

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