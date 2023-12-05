أخبار التوك شو| رسالة نارية من أحمد موسى لإسرائيل ..عشرات القتلى في صفوف الاحتلال

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



دبلوماسي سابق عن الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع: المصريون بالخارج يدعمون بلدهم

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّه توقع هذا الإقبال الكبير من المصريين بالخارج على صنادق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرًا إلى أنه في الظروف الضاغطة التي تمر بها المنطقة يستشعر المصريون في الخارج القلقَ والخوف على الوطن.



جوتيريش يعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية



أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، حيث شدد، على أن التصعيد في غزة يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتدهورة.



الخارجية الأمريكية: الحكومة الإسرائيلية تحتاج لمحاكمة المستوطنين المشاركين في العنف ضد الفلسطينيين



طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي بمحاكمة المستوطنين الذين يشاركون في أنشطة عنيفة ضد الفلسطينيين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".



الخارجية الأمريكية: لا نريد رؤية حملة عسكرية إسرائيلية بجنوب غزة



أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية حملة عسكرية إسرائيلية بجنوب غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".



وقالت: " لا نزال نتوقع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين نتيجة للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة وهذا صحيح للأسف في جميع الحروب".



27 مصابا من قطاع غزة يصلون إلى معبر رفح للعلاج في مصر





قال مصطفى عبدالفتاح مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إنّ ما يقرب من 85 شاحنة وصلت إلى الأراضي الفلسطينية من الأراضي المصرية محملة بمساعدات إنسانية، حيث تم إفراغ حمولاتها بالشاحنات الفلسطينية التي تتولى بعد ذلك نقل المساعدات إلى قطاع غزة.



أحمد موسى لـ إسرائيل: مصر غير أي دولة



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كلمة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، خلال افتتاح معرض إيدكس 2023 تحمل داخلها العديد من الرسائل الهامة على المستويين الداخلي والخارجي.



الانتاج الحربي: 411 شركة تمثل 44 دولة تشارك في معرض إيديكس 2023





علق محمد شيرين رئيس الإدارة المركزية لوزير الدولة للإنتاج الحربي، على افتتاح الرئيس السيسي لفعاليات معرض إيديكس 2023.



لميس الحديدي لحازم عمر: إزاي أخدتوا كل مقاعد البرلمان دي بـ2015 و2020؟





كشف المرشح الرئاسي حازم عمر أن فكرة تأسيس حزب الشعب الجمهوري روادته منذ إنتخابات عام 2012 إيماناً قائلاً : بعد إعلان نتائج إنتخابات 2012، لاني مؤمن أن الديموقراطية مسار لايمكن أن تختزل في قرار.





إبراهيم عيسى: إسرائيل تحاكم رئيس وزرائها اليوم رغم الحرب المشتعلة مع غزة



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك جلسة لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحكمة في تل أبيب اليوم تحديدًا، بينما الحرب مشتعلة وإسرائيل في حالة حرب ورغم ذلك إسرائيل تحاكم رئيس وزرائها، ولم تؤجل جلسة المحكمة.



أسامة كمال: نتنياهو يعيش أصعب فترات حياته السياسية .. ومطالبات بإقالته



استعرض الإعلامي أسامة كمال، تقريرًا نقلا عن إحدى الصحف البريطانية تتحدث عن موقف نتنياهو داخل إسرائيل في الوقت الحالي، إذ أن رئيس وزراء دولة الاحتلال يعيش واحدة من اصعب فتراته في الوقت الحالي.

