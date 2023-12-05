تتجاهل طلقها.. بوسي تثير الجدل بإطلالة لافتة



شاركت المطربة بوسي جمهورها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





وظهرت بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية ملابس كاجوال من داخل طائرة مرتدية توب ابيض و بنطلون جينز وحقيبة باللون الأحمر ، وهو ما كشف عن جمالها الطبيعي.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.









ويستعد المخرج محمد الفاضي لتصوير أغنية جديدة للمطربة بوسي، في ثاني تعاون يجمعهما؛ بعد النجاح الذي حققته أغنية "ارقص معايا" والتي تم طرحها مؤخرا.





وحرص محمد القاضي، على إظهار بوسي في الكليب بشكل مختلف عما اعتادت الظهور عليه في الفترة الماضية، في أول تعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

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