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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: انتشار مرض معوي مثير للقلق في صفوف الجيش الإسرائيلي

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

أفادت صحيفة "واينت" الإسرائيلية بانتشار مرض معوي مثير للقلق في صفوف الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه تم إجلاء حوالي 18 جنديا من قطاع غزة لتلقي العلاج.

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يواجه خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا غير عادي في حالات الإصابة بالأمراض المعوية والتسمم الغذائي بين الجنود، بمن فيهم المقاتلون في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة نقلا عن أطباء إسرائيليين يشرفون على علاج المرضى، إلى أن السبب هو مزيج من الطعام الفاسد الذي تم التبرع به للجنود وانعدام النظافة.

وتم إجلاء 18 جنديا من جيش الدفاع الإسرائيلي قاتلوا في قطاع غزة إلى قاعدة تدريب لتلقي العلاج الطبي بعد إصابتهم بالإسهال والقيء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هذه حادثة لمرة واحدة أصيب فيها حوالي 18 جنديا بأمراض معوية. وتم إجلاء المقاتلين من قطاع غزة وتلقوا الرعاية الطبية".

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