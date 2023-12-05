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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

باستثمارات 50 مليون دولار.. تخصيص أرض لمجمع المغذيات الزراعية بالمنطقة الاقتصادية للقناة

اللقاء
اللقاء

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد الدمرداش، العضو المنتدب لشركة إنجازات، وجيف كاي، مدير عام شركة تشنت جلوبال، على اتفاقية تعاون استراتيجي، بهدف تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع صناعي متكامل لتكنولوجيا الطاقة الخضراء على مساحة إجمالية ٢ مليون متر مربع، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المطور الصناعي ، على أن يتم توقيع الاتفاقية الإطارية والانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والمالية خلال عام ٢٠٢٤، وقد تم التوقيع داخل جناح الهيئة بالمنطقة الخضراء، على هامش فعاليات قمة المناخ في دبي.

 

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وفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين أن إنشاء منطقة صناعية حديثة للتكنولوجيا النظيفة يتسق مع جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ملف الاقتصاد الأخضر ويتفق مع رؤية مصر في ملف الطاقة، كما أعرب عن سعادته بهذا المشروع الذي يحقق واحدة من أهم القطاعات الصناعية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما شهد وليد جمال الدين عدد من التوقيعات، أولها توقيع اتفاق مشروع توريد كهرباء مولدة من مصادر طاقة شمسية قدرة 7 ميجا لصالح شركة جوشي، تسند بمقتضاه شركة جوشي مشروع محطات الطاقة الشمسية الفوتوفولتية بمصنعها لتحالف شركة إنجازات وشركة CHINT Global.

كما شهد وليد جمال الدين توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بين شركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة جوشي الصينية العملاقة في إنتاج "الفايبر جلاس" لإنشاء امتداد للمصنع الحالي داخل مشروع "إندستريا السخنة".

 وقام بالتوقيع من الجانبين المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، وما شينياو، نائب المدير العام لشركة جوشي مصر، ويستهدف التعاون بين الجانبين إنشاء مجمع صناعي على مساحة 60 ألف متر مربع، كامتداد للمصنع الحالي لمنتجات جوشي المستدامة الصديقة للبيئة الذي يتكون من 4 خطوط إنتاج، بتكلفة استثمارية 920 مليون دولار، وطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنويًّا؛ حيث تستثمر جوشي نحو 8 ملايين دولار مستفيدة من الحوافز التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشهد أيضاً توقيع عقد تخصيص قطعة أرض صناعية بين شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي اليكتريك، وشركة فيوتشرفيرت المملوكة لشركة شرقية هولدينج ليمتد بالإمارات العربية المتحدة، وذلك لإنتاج مواد المغذيات الزراعية على مساحة 127 ألف متر مربع داخل مشروع "السخنة360”.

ويستهدف التعاون بين الطرفين استثمار شركة فيوتشرفيرت مصر ما يصل إلى 50 مليون دولار للمرحلتين الأولى والثانية، لإنتاج مغذيات زراعية بطاقة 300 ألف طن في المرحلة الأولى.

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