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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل: 2.2 مليار جنيه إعانات طوارىء لـ423 ألف عامل في 3970 منشأة

صدى البلد

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال في إجتماعه؛ اليوم الثلاثاء؛ بديوان عام وزارة العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، عن أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و203 ملايين و 600 ألف جنيه، إستفاد منها 423 ألفًا و523 عاملًا يعملون في 3970 منشأة.                                                       

وأنفق الصندوق إعانات خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024، في الفترة من اول يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023  مبلغ 12 مليونًا و400 ألف جنيه، في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه الصندوق بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض  التحديات والأزمات الخارجية والداخلية.                                     

وقالت الوزارة  إن الصندوق يتمتع  بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات العام  والأعمال العام والخاص، التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى الصندوق.

وناقش مجلس إدارة الصندوق، الأوضاع المالية للصندوق، والإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، كما أحُيط المجلس بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس الصندوق حتى نهاية يونيو 2023.                                        

من جانبه أكد وزير العمل، رئيس مجلس الإدارة، أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة، ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض، وتعود لها عجلة الإنتاج تماشياً مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومع ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي أرسى مبادئها الرئيس السيسي، والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال، والشركات وقت التحديات، حتى تعود عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها.

حضر الاجتماع: عبدالحميد محمد سلامة مرسال الأمين العام للصندوق، وإسماعيل فهمى، ورفعت حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين، واللواء اسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي ، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل،وأحمد إسماعيل مستشار الوزرة لشئون المديريات، ومحمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد عبد اللطيف عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد عبد ربه  ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.

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صندوق إعانات الطوارئ وزارة العمل حسن شحاتة وزير العمل أجور العمال إعانات الطوارئ حسن شحاته

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