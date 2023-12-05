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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القمة الخليجية بالدوحة.. أمير قطر يستقبل ولي عهد السعودية

صدى البلد

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، لدى وصوله الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، لترؤس وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الدوحة اليوم الثلاثاء.

 

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية، كان في الاستقبال الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير.

وكان في الاستقبال أيضاً الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسيد بندر بن محمد العطية سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية والأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى قطر وعدد من كبار المسؤولين.

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشيخ تميم بن حمد آل ثان الشيخ جاسم بن حمد الشيخ تميم بن حمد السعودية العربية السعودية

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