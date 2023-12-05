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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الشبورة.. إغلاق الطريقين الصحراوين الشرقي والغربي بالمنيا

الطريق الصحراوي
الطريق الصحراوي

أعلنت إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة المنيا غلق الطريق الصحراوى الشرقي  والطريق الصحراوي الغربي بالتنسيق مع إدارة مرور المنيا، وذلك لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية على الطريق حفاظا على أرواح المواطنين .

يشار إلى أنه تم نشر أسماء الضحايا والمصابين في حادث انقلاب اتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل بمركز ببني مزار شمال المنيا والذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 25 آخرين بسبب الشبورة المائية.

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وضمت قائمة الوفيات 7 أشخاص مجهولي الهوية ، من بينهم سيدتين، إحداهما تبلغ من العمر 40 سنة تقريبا، والأخرى تبلغ من العمر 30 سنة تقريبا، و 5 رجال جميعهم في العقد الرابع، وجار الترعف على هويتهم.

كما أصيب 25 شخصا وهم عبد الحميد. ف. ج 50 سنة عامل القاهرة وغادة. ن. ص 23 سنة موظفة طنطا وهاني. ف. ج 32 سنة مهندس مدني يقيم الأقصر وكريم. م. ف 45 سنة مهندس مدني، يقيم القاهرة ومؤمن. ا. ع 18 سنة طالب مقيم قنا وهشام. م. ع 22 سنة عاطل مقيم الأقصر وولاء. ع. م 46 سنة عاطل مقيم الأقصر وحسن. ح. ا46 سنة، محاسب مقيم الأقصر وعبد الرحمن. م. ا 20 سنة، طالب مقيم الأقصر ورؤى. ع. م 20 سنة طالبة مقيمة الأقصر ومنه. ن. ع  20 سنة طالبة مقيمة الأقصر وياسمين. م. ا 28 سنة بدون عمل مقيمة قنا وأسيل. م. ا سنوات طالبة مقيمة قنا.

كما أصيب محمد. ح. ع 42 سنة نجار مقيم بالمنصورة وإيمان. م. ع 24 سنة بدون عمل قنا وحمدي. ص. ف  30 سنة مقيم قنا ونين. خ. ر. ا25 سنة بدون عمل مقيمة أسوان وأحمد. م. م 36 سنة سائق مقيم القاهرة ونورهان. ا. ع  25 سنة طبيبه قنا وعمر. ز. ح  43 سنة سائق مقيم المحلة الكبرى وحسين. م. ع 43  سنة نجار مقيم المنصورة وأحمد. ع. م  44 سنة مقيم الإسكندرية ومحمود. م. ع 23 سنة مقيم البحيرة ومحمد. رع. ا 25 سنة بدون عمل مقيم الأقصر ومحمد. م. ع 45 سنة بدون عمل مقيم المنصورة .

ونقلت سيارات الجثث والمصابين المستشفيات بني مزار والشيخ فضل وسمالوط ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب الشبورة المائية الكثيف، وجاري إزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

إدارة الأزمات والكوارث أرواح المواطنين إدارة الأزمات ادارة مرور إغلاق الطريق الاحوال الجوية طريق الصحراوي الشرقي

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