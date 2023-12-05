الغربية تستعد للانتخابات الرئاسية لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم

محافظ الغربية يواصل جولاته لمتابعة جاهزية لجان الانتخابات بجوله ليلية لمركزي كفر الزيات وبسيون

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها و توافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

حيث قام محافظ الغربية بجولة ليلية لمتابعة التجهيزات بمركزي كفر الزيات وبسيون، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.

بدأت الجولة بكفر الزيات حيث تفقد المحافظ تجهيز مقر مبيت قوات تأمين الانتخابات بمدرسة الشهيد طيار محمود مبروك و مقر اللجنة العامة بقاعة الاجتماعات الخاصة بشركة الزيوت والصابون موجها بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة باللجنة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين.

كما تابع المحافظ جولته بمركز ومدينة بسيون حيث تفقد مقر مبيت قوات تأمين الانتخابات بمدرسة الجمهورية الرسمية للغات وتفقد مقر اللجنة العامة بنادي اتحاد بسيون الرياضي موجها بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان مؤكدا على (تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، تكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، تمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية، قص الأشجار، دهان البلدورات، دهان وتجميل أسوار اللجان، توفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، مولد كهربائي، علم مصر على مدخل اللجان، بنو باسم ورقم اللجنة الانتخابية على الباب الخارجي للجنة، الاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان).