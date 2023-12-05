تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بوسط تراجع مؤشر البورصة الرئيسي وارتفاع مؤشر الاسهم المتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 25,133.64 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 30,295.06 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 10,701.39 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 5,437.24 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 7,891.32 نقطة.