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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تهور سائق ميكروباص يتسبب في إصابة 10 ركاب بحادث سير بطنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد الطريق الفرعي "طنطا _المحلة" أمام مول كارفور بمحافظة الغربية تهور سائق ميكروباص اصطدم بسيارة ملاكي ودراجة بخارية بسبب السرعة الزائدة الأمر الذي أدى إلى إصابة 10 أشخاص بينهم 3 سيدات.

 وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي بطريق "المحلة _طنطا" الزراعي بنطاق دائرة القسم.


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب5 سيارات إسعاف  لنقل ضحايا حادث .

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كما تم الدفع بأوناش لسحب مركبات الحادث إلي جانب الطريق واعاده تسيير الحركة المرورية.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث .

الانتخابات الرئاسية ف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية انتخابات الرئاسية تحرر محضر بالواقعة تسيير الحركة المرورية تصادم سيارة ميكروباص سائق ميكروباص دراجة بخارية

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