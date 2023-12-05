حضور جماهيري كبير.. "بهاء سلطان" يتألق في حفله الأول بدبي

شهد الحفل الذي أحياه النجم بهاء سلطان على مسرح "ذا أجندا" بمدينة دبي للإعلام يوم الأحد 3 ديسمبر، حضورا جماهيريا حاشدا وذلك في أولى حفلاته التي أقيمت في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

حفل النجم بهاء سلطان قامت بتنظيمه شركة إنفينيتي زاد وبدأ الحفل بتقديم الإعلامية غادة قطاطة الشريك الاستراتيجي للحفل.

بعدها صعد بهاء سلطان على خشبة مسرح "ذا أجندا" على موسيقى أغنيته "تعالى" وسط تفاعل وفرحة كبيرة من الجمهور الذي رددها معه، بينما تعالت صيحات التصفيق والغناء بصحبة سلطان الفن خلال الحفل.

كما قدم بهاء سلطان العديد من الأغاني التي لازالت عالقة بأذهان جمهوره منها "ياترى، الواد قلبه بيوجعه، قوم أوقف، أنا غلطان، براحة ياشيخة، قالي، أنا غلطان".

في نهاية الحفل وجه النجم بهاء سلطان الشكر لمنظمي الحفل والحضور الجماهيري الكبير الذي تفاعل معه على مدار حوالي الساعة والنصف.

وكانت الشركة المنظمة قد نوهت عن الحفل الأسبوع الماضي وطرحت تذاكر الحفل ولاقت إقبالا جماهيريا كبيرا.