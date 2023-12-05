عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء قطر: تعزيز العمل الخليجي المشترك هو الطريق لتحقيق الاستقرار

صدى البلد

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الثلاثاء، إن تعزيز العمل الخليجي المشترك هو الطريق لتحقيق الاستقرار والرفاه لشعوب الخليج.

وأوضح رئيس الوزراء القطري أن القمة الخليجية أكدت أهمية جهود الوساطة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وأضاف رئيس الوزراء القطري أن القمة الخليجية أكدت ضرورة إطلاق مسار سياسي وتحقيق حل الدولتين.
 

وتابع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: "هدفنا الأساسي هو وقف الحرب في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن “التنسيق ما زال مستمرا مع شركائنا بشأن الهدنة”.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الاستمرار في بذل الجهد لعودة العمل بالهدنة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.

وكرر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده أن هناك جهودا لإيصال المساعدات إلى غزة بطريقة أكثر سلاسة وتنسيقا، واصفاً الموقف الحالي بأن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية.

وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على رفض بلاده استخدام المساعدات لمحاولة تركيع الشعب الفلسطيني في غزة.

من ناحية أخرى، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن القمة نجحت في تأكيد موقف دول المجلس مما يحدث في غزة.

إطلاق سراح الرهائن إطلاق سراح إطلاق النار التعاون الخليجي الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الفلسطين العمل الخليجي تحقيق الاستقرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

تصدير 6 شحنات من الغاز الطبيعي خلال ديسمبر الجاري

300 جنيه|الذهب ينزلق من أعلى سعر في تاريخه.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

وصول 43 جثة إلى مستشفى ناصر في خان يونس بـ غزة

أردوغان: يجب العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن لدفع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية |تفاصيل

جيش الاحتلال: مصرع جنديين خلال العملية البرية في غزة اليوم

قمة التعاون الخليجي بالدوحة.. أمير قطر يستقبل ملك البحرين

القمة الخليجية بالدوحة.. أمير قطر يستقبل ولي عهد السعودية

سلسلة لا تنتهي.. زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب العاصمة الفلبينية مانيلا

عن طريق الخطأ.. مقـ.تل 85 شخصا بغارة للجيش النيجيري في ولاية كادونا

ترشيحاتنا

قسوة الانتقام.. شاب يزهق روح ابن شقيقه ويلقي جثته في الجبل بالعياط

السيسي وأمن مصر والمخططات المسمومة.. كيف أنقذ الرجل البلاد من السقوط في الهاوية

الليلة .. القمر يظهر بنصف إضاءة فرصة لعشاق التصوير

3 خطوات تبعدك عن دوامة الشهوات وتعلق قلبك بالله

شروط التخزين الصحيح لـ زيت محرك السيارات | تفاصيل

بادر بالحجز واستلم فورًا| طرح شقق جديدة من سكن لكل المصريين (تفاصيل)


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة "الشايب" ..آسر ياسين ينضم لأبطال ولاد رزق 3

صدمة ريهام عبد الغفور بوفاة والدها.. 30 صورة تجمعهما سويا

وفاة ناهد فريد شوقي.. تعرف على العائلة الفنية من الأب إلى آية سماحة

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

فيديو

جنود الاحتلال يغتالون الأطفال وألعابهم.. فيديو مثير للغضب لإسرائيليين يستفزون أهل غزة

وفاة ناهد فريد شوقى.. ماذا قالت عن علاقتها بوالدها ووالدتها هدى سلطان وابنها

ببراد منزلي.. طفلة فلسطينية تبيع الشاي أمام مستشفى ناصر بغزة.. فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ