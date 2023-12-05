رئيس وزراء قطر: القمة الخليجية أكدت أهمية الوساطة لوقف دائم لإطلاق النار بغزة

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ، اليوم الثلاثاء، إن القمة الخليجية أكدت أهمية جهود الوساطة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وجاء ذلك خلال، مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وأضاف رئيس الوزراء القطري أن القمة الخليجية أكدت ضرورة إطلاق مسار سياسي وتحقيق حل الدولتين.



وتابع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: "هدفنا الأساسي هو وقف الحرب في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن “التنسيق ما زال مستمرا مع شركائنا بشأن الهدنة”.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الاستمرار في بذل الجهد لعودة العمل بالهدنة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.

وكرر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده أن هناك جهودا لإيصال المساعدات إلى غزة بطريقة أكثر سلاسة وتنسيقا، واصفاً الموقف الحالي بأن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية.

وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على رفض بلاده استخدام المساعدات لمحاولة تركيع الشعب الفلسطيني في غزة.