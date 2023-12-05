صندوق مصر السيادي: أكثر من 5 تحالفات جديدة توقّع اتفاقيات إطارية في الطاقة المتجدّدة

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي إنه لدينا أكثر من 5 تحالفات جديدة ستوقّع اتفاقيات إطارية في الطاقة المتجدّدة، خلال كوب 28 المنعقد بدولة الإمارات.

وأضاف سليمان في تصريحات له على هامش مؤتمر COP28، أن رئيس مجلس الوزراء المصري يسعى لتسريع بناء محطات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه تم إطلاق منصة Green for Growth استجابة للعدد المتزايد من المشروعات في مجالات الطاقة النظيفة.

وأكمل في تصريحات نقلتها cnbc أن العام الماضي وقعنا شراكة مع شركة ستاتيك وأراسكوم وفرتي جروب في مجال الطاقة النظيفة، واستطعنا إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصدير الأمونيا من عدة أسابيع ماضي، مشيرا إلى أننا استطعنا تسريع عملية انتاج الأمونيا بالعديد من الشركات.

وبين أن سيتم العمل على تزويد في المشاريع الأمونيا وزيادة عليها كاباستي خضراء خلال كوب 28، وكذلك استكمال منظومة الهيدروجين والهيدروجين الأخضر ونأمل في زيادة مستمرة بعد إطلاق المجلس الوطني للهيدروجين والذي سارع في اتخاذ القرارات.

وعن التحالفات الجديدة في مجال الطاقة النظيفة، أوضح رئيس صندوق مصر السيادي، أننا نبحث في كوب 28 بالإمارات على تسريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر وبناء محطات الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن هناك 5 تحالفات جديدة مع إعادة تشكيل بعد التحالفات مما شكل دفعة إيجابية للمخطات الدولة.

وأشار إلى أن المحفظة الإستثمارية للصندوق سوف تتخطى 2 مليار دولار للاستثمار في جميع المشروعات، مبينا أن المستهدف منها يتم فتح مجال المشاركة فيها بإدارة الصندوق بنسبة 15 بالمائة من مستثمرين ماليين ومستثمريين من القطاع الخاص ممن ليس لهم خبرة في إنتاج الهيدروجين.

وعند تنويع استثمارات صندوق مصر السيادي، كشف أن المحفظة تتوسع في انتاج الطاقة المتجددة بمختلف أشكالها مع زيادة دخول أوروبا بشكل أوسع في مجال التصنيع وتنويع مصادر الطاقة الأوروبية نفسها، مؤكدا أننا شهدنا على مدار 12 شهر منذ كوب 27 إلى الآن تغير كبير وإيجابي في بلورة أدوات الطلب والاتفاقيات على انتاج الوقود الأخضر.

وبين إن هناك استثمارات عربية في السياحة والعقار والأدوية والزراعة المستدامة وتكامل سلاسل امداد الصناعية وخاصة كل ما يمد صناعة الوقود الأخضر، بالاضافة إلى الصناعات المغذية سواء للمياة أو الطاقة المتجددة.

وأكد أن الصندوق السيادي المصري من أسرع الصناديق نموا في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى قيمة الأصول تخطت 205 مليار بعد نقل الشركة المصرية للتأمين

وحول طرح شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة، أكد أنه سيتمّ الانتهاء من تأهيل مصر لتأمينات الحياة للطرح في البورصة او لمستثمر خلال عام.