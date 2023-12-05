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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن أول قرارات ترامب حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

دونالد ترامب
دونالد ترامب

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أنه إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، فقد يلغي جميع إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا في أول يوم له في البيت الأبيض.

وحسب “واشنطن بوست”، قال الكاتب الأمريكي المتخصص في الشؤون الخارجية، جوش روجين، إنه “لهذا السبب، يجب على الإدارة الحالية تسريع المساعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك وضع أكبر عدد ممكن من الأسلحة والذخيرة في أوروبا الشرقية”.

وأضاف: “قد يلغي ترامب جميع شحنات الأسلحة المخطط لها إلى أوكرانيا في اليوم الأول من ولايته الثانية... نقل عدد كبير من الأسلحة بالقرب من أوكرانيا سيجلب الآن فوائد إضافية في شكل تعزيز أمن الحلفاء الأوروبيين”.

وأشار إلى أن عودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة ستزيد من صعوبة انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

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وأوضح أنه “إذا تغير مالك البيت الأبيض، فمن غير المرجح التوصل إلى اتفاق في التحالف لتعزيز طلب كييف”.

وأضاف أن “الإدارة الأمريكية الحالية يجب أن تضع خطة دعم أمني طويلة المدى لأوكرانيا، على غرار خطة المساعدة العشرية لإسرائيل التي وضعتها واشنطن في عهد باراك أوباما”.

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