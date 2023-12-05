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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فضيحة الموساد.. اللواء سمير فرج: جيش الاحتلال يواجه نكسة كبرى بسبب أنفاق غزة

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن أنفاق غزة طولها 500 كيلو متر، والحديث عن القضاء على الأنفاق أمر صعب للغاية، ولكي يتم تغطية هذا الحجم من الأنفاق بالمياه يحتاجون إلى شهر على الأقل، موضحا أن الموساد والشاباك لديهم فضيحة لأنهم لا يعرفون أنفاق غزة من الأساس، إذ أنهم إذا وجدوا فتحة من الفتحات وقاموا بضخ المياه فيها ستقوم المقاومة بسد الفتحة من الناحية الأخرى. 

سمير فرج يتحدث عن خطة إسرائيل 

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الرهائن متواجدة داخل الأنفاق، وبالتالي فكرة ضخ إسرائيل المياه في الأنفاق هو تعريض لحياة الرهائن بالخطر، ولا يوجد معلومات كاملة عن الأنفاق لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وتابع، أن فكرة ضخ المياه في الأنفاق لإخراج حماس أمر غير صحيح على الإطلاق ولن ينجح، ولن يستطيع أن ينفذ مخططه، خاصة أنه ليس لديه أي معلومات عن الأنفاق، ومن الممكن أن يكون سببها دعايا إعلامية أمام الإسرائيليين لا أكثر. 

اللواء سمير فرج الأنفاق إسرائيل برنامج حضرة المواطن سيد على جيش الاحتلال

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