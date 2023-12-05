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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكنش في السر.. تفاصيل زواج الفنان سامح الصريطي والمطربة المعتزلة حنان

سامح الصريطي
سامح الصريطي

كشف الفنان سامح الصريطي زواجه من المطربة المعتزلة حنان منذ فترة طويلة، ولكنه فضل عدم الإعلان عن الأمر، لكنه ليس سرا وتعمله أسرتهما. 

سامح الصريطي وأسرته 

 

وقال سامح الصريطي في تصريحات خاصة لصدى البلد، على إنهما يفضلان بقاء علاقتهما بعيدا عن الإعلام، لكن المحيطين بهما يعلمان بالأمر. 

 

 

أعلن الفنان سامح الصريطي زواجه من المطربة المعتزلة حنان، التي اشتهرت بتقديم عدد من الأغاني في مرحلة التسعينات، ثم غابت عن الشاشة لسنوات طويلة. 

 

حنان

 

الفنان سامح الصريطي، يبلغ من العمر 72 عاما، وفقد زوجته الأولى الفنانة نادية فهمي عام 2019، ولديه ابنتين هما ابتهال وآية الصريطي. 

 

في حلقة فنية خاصة استضاف عمرو الليثي الفنان القدير سامح الصريطي وابنته ابتهال في شهر أكتوبر الماضي، للحديث عن  العديد من الأسرار والكواليس الخاصة حول مسيرته الفنية وحياته الخاصة، وعن المفاجأة في بدايته الفنية وهي قيامه بالغناء مع فرقة أنغام الشباب ولكنه لم يستمر في الغناء، وعن أول عمل له أمام العملاق محمود مرسي في مسلسل "رمضان والناس "، والعديد من الأعمال الدرامية والتاريخية.

 

كما تحدث عن والده الذي شارك في ثورة 1919 وتعرضه للموت مرتين؟ وعلاقته بأمه، كما تحدث عن أصعب المشاهد واللحظات التي عاشها وتعرضه لهجوم من السوشيال ميديا واتهامه بأنه وضع زوجته الفنانة الراحلة نادية فهمى فى دور رعاية المسنين؟ كما يتحدث عن تجربته الصعبة والمرض الذي أحل به في آخر سنتين.

سامح الصريطي الفنان سامح الصريطي نادية فهمي المطربة حنان زواج سامح الصريطي

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