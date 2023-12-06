نشرة الفن.. زواج سامح الصريطي والمطربة حنان.. وسر غياب ناهد السباعي عن جنازة والدتها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها زواج سامح الصريطي والمطربة حنان وسر غياب ناهد السباعي عن جنازة والدتها.

غابت الفنانة ناهد السباعي عن حضور جنازة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي بسبب عدم قدرتها على اللحاق بموعد دفن الجثمان لتواجدها خارج مصر.

يقام عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي بعد غد الخميس، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب عودة ابنتها ناهد السباعي من لبنان، حيث لم تتمكن من حضور الجنازة لعدم وجود حجز طيران.

حرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد في عزاء الفنان أشرف عبد الغفور ومواساة ابنته ريهام عبد الغفور، ومنهم ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، إياد نصار، سيد رجب، حمزة العيلي، صبري فواز، وغيرهم.

قال الفنان سامح الصريطي لـ صدى البلد، إنه تزوج من المطربة المعتزلة حنان، التي اشتهرت بتقديم عدد من الأغاني في مرحلة التسعينيات، ثم غابت عن الشاشة لسنوات طويلة.

كشف الفنان سامح الصريطي زواجه من المطربة المعتزلة حنان منذ فترة طويلة، ولكنه فضل عدم الإعلان عن الأمر، لكنه ليس سرا وتعمله أسرتهما.

تواجد الفنان يحيى الفخراني في عزاء الراحل أشرف عبد الغفور لمواساة عائلته، إلى جانب كل من زينة، والفنانة بوسي وابنتها مي نور الشريف وشريف رمزي وزوجته وعدد كبير من نجوم الفن.