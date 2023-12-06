نشرة الفن.. زواج سامح الصريطي والمطربة حنان.. وسر غياب ناهد السباعي عن جنازة والدتها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها زواج سامح الصريطي والمطربة حنان وسر غياب ناهد السباعي عن جنازة والدتها.
سر غياب ناهد السباعي عن جنازة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي
غابت الفنانة ناهد السباعي عن حضور جنازة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي بسبب عدم قدرتها على اللحاق بموعد دفن الجثمان لتواجدها خارج مصر.
بعد عودة ناهد السباعي.. موعد ومكان عزاء ناهد فريد شوقي
يقام عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي بعد غد الخميس، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب عودة ابنتها ناهد السباعي من لبنان، حيث لم تتمكن من حضور الجنازة لعدم وجود حجز طيران.
ميرفت أمين وإياد نصار ودنيا سمير غانم في عزاء أشرف عبد الغفور
حرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد في عزاء الفنان أشرف عبد الغفور ومواساة ابنته ريهام عبد الغفور، ومنهم ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، إياد نصار، سيد رجب، حمزة العيلي، صبري فواز، وغيرهم.
72 عاما وزوجته الأولى رحلت 2019.. زواج سامح الصريطي وحنان
قال الفنان سامح الصريطي لـ صدى البلد، إنه تزوج من المطربة المعتزلة حنان، التي اشتهرت بتقديم عدد من الأغاني في مرحلة التسعينيات، ثم غابت عن الشاشة لسنوات طويلة.
مكنش في السر.. تفاصيل زواج الفنان سامح الصريطي والمطربة المعتزلة حنان
كشف الفنان سامح الصريطي زواجه من المطربة المعتزلة حنان منذ فترة طويلة، ولكنه فضل عدم الإعلان عن الأمر، لكنه ليس سرا وتعمله أسرتهما.
يحيى الفخراني وبوسي في عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور| صور
تواجد الفنان يحيى الفخراني في عزاء الراحل أشرف عبد الغفور لمواساة عائلته، إلى جانب كل من زينة، والفنانة بوسي وابنتها مي نور الشريف وشريف رمزي وزوجته وعدد كبير من نجوم الفن.