الهلال الأحمر الفلسطيني: سيارات الإسعاف مهددة بالتوقف بسبب نقص الوقود| فيديو

قال الدكتور عبد الجليل الحنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك 7 سيارات إسعاف تعمل في منطقة شمال قطاع غزة و جميعهم مهدد بالتوقف بسبب نقص الوقود.

الهلال الأحمر الفلسطيني: هناك قصف إسرائيلي عشوائي



وأضاف عبدالجليل الحنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يتم الاعتداء بالرصاص على سيارات الإسعاف، مؤكداً أنه لا يوجد وقود، و لا يسمح بدخوله.



وأشار المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى، أن هناك قصف إسرائيلي عشوائي على قطاع غزة، واستهداف لمدارس و مستشفيات، مضيفاً أن هناك ضغطا على الطواقم الطبية من خلال استهداف محيط المستشفيات.

https://web.facebook.com/hayahalyoum/videos/222158707496499