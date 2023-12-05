إبراهيم عيسى: الدولة والرئيس السيسي من أجهضوا مشروع التهجير

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الدولة المصرية والنظام المصري والرئيس السيسي هم من أجهضوا وأنهوا وقضوا على مشروع التهجير وفكرة تهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء أو غيرها.

مصر أجبرت العالم كله

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لمصر أن تعتز وتتباهى بسياستها وسيادتها وبطولاتها وشجاعتها في إجهاض هذا المشروع، معقبًا: "مصر داست على مشروع تهجير الفلسطينيين من غزة وتصفية القضية الفلسطينية بأقدامها".

وأوضح إبراهيم عيسى أن مصر أجبرت العالم كله إجبارًا أو اختيارًا أن يصرح ويقول ويتعهد بداية من أمريكا وأوروبا وكل مسئولي العالم أن يردد صوت مصر ووافق مصر وأيدها وفهم قول مصر بأن "النزوح والتهجير خط أحمر"، مشددًا على أن كل قادة العالم احترموا الحمره التي تبدت في العين والقول المصري.

وأشار إبراهيم عيسى إلى أن الحديث عن أن يتم تحريك الشعب الفلسطيني تجاه رفح هو شيء واقعي وموجود على أرض الواقع، موضحًا أن كل خطط إسرائيل فيما يخص إزاحة الشعب الفلسطيني تتم بنجاح وسحق لكل القواعد والقوانين الدولية والإنسانية.

