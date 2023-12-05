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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

المدفع EGY k9A1
المدفع EGY k9A1 وعربة الإمداد بالذخائر طراز k10

تستمر فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة فى الفترة من 4 ديسمبر  حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل شركات الدفاع المشاركة من كوريا الجنوبية، حيث قامت ثماني شركات بعرض منتجاتها العسكرية، على رأسها شركة "هانوا" الكورية الجنوبية والتي تعاقدت معها القوات المسلحة في وقت سابق على المدفع EGY k9A1 والذي دخل الخدمة رسميًا في صفوف القوات المسلحة.

شركة هانوا الكورية الجنوبية

ولأول مرة، عرضة  شركة "هانوا" الكورية الجنوبية عربة الإمداد بالذخائر طراز k10، بعد ما دخلت الخدمة رسميًا في القوات المسلحة، حيث تقوم بتوفير الذخيرة للمدافع ويمكنها أن تقدم الذخيرة لأكثر من مدفع في ذات الوقت.

عربة الإمداد بالذخائر طراز k10

كما عرضت الشركة المدفع EGY k9A1 والذي دخل الخدمة رسميًا في صفوف القوات المسلحة، ويبلغ المدى الخاص بقذيفة المدفع EGY k9A1 40 كيلومتر، والسرعة 60 كيلومتر؛ كما أن هناك قابلية لتزويد المدى الخاص بالقذيفة بإضافة بعض المعدات والأجهزة الأخرى.

المدفع EGY k9A1 
المدفع EGY k9A1 
المدفع EGY k9A1 

كما عرضة  شركة "هانوا" الكورية الجنوبية العديد من المنتجات العسكرية الأخرى، كـ الصواريخ بمختلف أنواعها، والمركبات المدرعة والقنابل وراجمات الصواريخ، كما تم عرض مركبة المشاة القتالية "ريد باك"، والصاروخ الموجه التكتيكي "تشونجوم"، وقاذفة الصواريخ المتعددة "تشونمو".

منتجات شركة هانوا الكورية الجنوبية
منتجات شركة هانوا الكورية الجنوبية
منتجات شركة هانوا الكورية الجنوبية
منتجات شركة هانوا الكورية الجنوبية

كما تفقد "صدى البلد" شركات دفاع الكورية الجنوبية الأخرى المشاركة في معرض إيديكس 2023، حيث تنوعت المنتجات العسكرية المعروضة ما بين الطائرات والمُسيرات والسفن الحربية والأقمار الصناعية والصواريخ الذكية.

شركة "إل آي جي نيكس ون" الكورية الجنوبية

كما تفقد "صدى البلد" شركة "إل آي جي نيكس ون" الكورية الجنوبية والذي تميز بعرض الأنظمة غير المأهولة مثل الطائرات بدون طيار والروبوتات والذكاء الاصطناعي وأنظمة الحرب السيبرانية.

منتجات شركة "إل آي جي نيكس ون" الكورية الجنوبية

شركة KAI الكورية الجنوبية

كما تفقد "صدى البلد" شركة KAI الكورية الجنوبية، والمتخصصة في مجال الطائرات والطائرات بدون طيار والهليكوبتر.

منتجات شركة KAI الكورية الجنوبية
منتجات شركة KAI الكورية الجنوبية
منتجات شركة KAI الكورية الجنوبية

معرض إيديكس 2023

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، ويقام المعرض خلال الفترة من 4 - 7 / 12 / 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية فى البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك فى فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما تملا دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض، المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من "الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك" بالإضافة إلى مصر.

ويتم تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الشركة الدولية الرائدة فى تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، كما يُعد معرض إيديكس 2023 هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر فى أفريقيا مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية.

كوريا الجنوبية شركة هانوا هانوا معرض أيديكس 2023 معرض ايديكس أيديكس 2023

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