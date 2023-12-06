اخبار مصر| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري.. وهذا موعد عودة الإنترنت

اخبار مصر .. "صدى البلد" تجول داخل شركات الدفاع المشاركة من كوريا الجنوبية، وقامت ثماني شركات بعرض منتجاتها العسكرية، على رأسها شركة "هانوا" الكورية الجنوبية التي تعاقدت معها القوات المسلحة في وقت سابق على المدفع EGY k9A1 الذي دخل الخدمة رسميًا في صفوف القوات المسلحة... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

امتلاك القوة| مصر تصنع الفرقاطات البحرية وتدخل نادي الكبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، كما تفقد الرئيس السيسي أجنحة المعرض الدولي، مشيدا بالمنتجات المصرية المعروضة التي تضاهي المنتجات العالمية.

لأول مرة|تركيا تشارك في معرض إيديكس للسلاح وتعرض منتجات دفاعية حديثة.. صور

تستمر فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة فى الفترة من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

محمود فوزي: نثق بقدرة المصريين على الاختيار الجيد للمرشح الرئاسي في الانتخابات

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن أولويات مرشحنا في الانتخابات الرئاسية الاهتمام بملف المصريين في الخارج.

عطل تقني يؤثر على خدمات الإنترنت.. والمصرية للاتصالات: جار استعادة الخدمات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية؛ نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية.

انقطاع الإنترنت الأرضي.. فودافون توجه رسالة لعملائها

أرسلت شركة فودافون رسائل نصية إلى بعض العملاء بخصوص انقطاع الإنترنت الأرضي.

رجعت ببعض المناطق.. عودة خدمات الإنترنت بشكل كامل خلال ساعات

عادت خدمات الإنترنت إلى طبيعتها ببعض المناطق وفى طريقها للعودة بشكل كامل خلال الساعات المقبلة.

نائب المصرية للاتصالات يوضح أسباب انقطاع الإنترنت

كشف المهندس محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالشركة المصرية في مصر للاتصالات، أسباب انقطاع الإنترنت.

خلال لقاء السيسي.. الرئيس القبرصي يثمن الجهود المصرية للتهدئة في غزة

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شهد تأكيدًا للحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تتطور بشكل مطرد خلال الفترة الأخيرة، وقد استعرض الرئيسان سبل توسيع هذا التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها ملف الطاقة، مع استشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

إيديكس 2023| الهيئة العربية للتصنيع تكشف عن منتجات مصرية رادعة لأول مرة

تستمر فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة فى الفترة من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

الوزراء يكشف عن الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على قرض المشروعات المتوسطة والصغيرة

أظهر تقرير صادر عن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء قنوات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تشمل التمويل المباشر من خلال فروع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتمويل من خلال الجهات الوسيطة (بنوك، وجمعيات ومؤسسات أهلية، والمؤسسات المالية غير المصرفية).

التضامن: صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث صحراوي المنيا

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حادث التصادم الذي وقع إثر انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل شمالي شرق محافظة المنيا، وأسفر عن سقوط 7 ضحايا، وإصابة 25 آخرين بكسور وجروح متنوعة.

مدبولي: تكليفات رئاسية بإعطاء أهمية خاصة بملف سياحة اليخوت

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات جذب وتعظيم عوائد سياحة اليخوت في مصر، وذلك في اجتماع عقده، اليوم، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء بكر الشربيني، مُمثلًا عن إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، واللواء شريف بدوي، مُمثلًا عن قطاع أمن المنافذ، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

تقرير دولى: توقعات مبهرة لعام 2024 في مجال التكنولوجيا الذكية

كشف برنامج TechnoVision المقدم من شركة كابجيميني، التي تعد أحد أكبر الشركات في العالم العاملة في مجالات خدمات تكنولوجيا، اليوم عن أهم خمس اتجاهات تقنية متوقعة لعام 2024.

COP28.. التجربة المصرية تقود العالم لابتكار الحلول البيئية لحماية الطيور المهاجرة

شاركت وزارة البيئة من خلال مشروع صون الطيور الحوامة التابع لها، في الحلقة النقاشية التي عقدها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بجناحه والتي تدور حول المبادرة العالمية للطبيعة وشبكات نقل الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ (COP28) المنعقدة حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة.

للمرة الأولى في مصر.. عربات فض الشغب المصفحة من إنتاج العربية للتصنيع|صور

أشاد اللواء أسامة عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية للمركبات بعربات فض الشغب المصفحة من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع.

دعم صغار الصيادين| 42 ألف صياد يستفيدون من مبادرة بر أمان بالمحافظات

تواصل الدولة العمل على دعم مبادرة صغار الصيادين، والتى استفاد منها حتى الآن ٤٢ الف صياد بالمحافظات .

عمال مصر يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. صور

شكل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛ غرف عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة، وتتكون من أعضاء في مجلس الإدارة ، ورؤساء النقابات العامة ،ورؤساء الاتحادات المحلية ، لمتابعة إجراءات وفعاليات الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها ايام 10و11 و12 من الشهر الجاري.

ضبط عدد من الطيور المهددة بالانقراض قبل بيعها بمنطقة قايتباى في الإسكندرية

تمكن الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية من ضبط عدد من الطيور المهددة بالانقراض بمنطقة قايتباي بمحافظة الإسكندرية.

يبدأ الموسم اليوم| لماذا تتربع مصر على عرش تصدير الموالح؟

أصبحت مصر المصدر الأول في العالم لـ الموالح على مدار الثلاثة أعوام السابقة علي التوالي، حيث تجاوزت الـ 2 مليون طن للموسم التصديري 2022/2023 و عليه يعكف الحجر الزراعي المصري علي استمرار تدفق حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج واستمرار فتح الأسواق الجديدة.

عاجل|إغلاق طريقي مرسى علم- إدفو وبرنيس بسبب تدمير السيول لجزء من مسار السيارات

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها مساء اليوم، عن وجود سيول كثيفة جنوب وغرب مرسى علم (المنطقة التاسعة/ البحر الأحمر ) ونتج عن ذلك قطع فى طريق مرسى علم / ادفو عند كم ٣٥ ، كم ٥٥ اتجاه إدفو بالاضافة الى قطع فى طريق مرسى علم / برنيس عند كم ٧٠ أبو غصون جنوب مرسى علم.

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

تستمر فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة فى الفترة من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.