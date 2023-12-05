لأول مرة|تركيا تشارك في معرض إيديكس للسلاح وتعرض منتجات دفاعية حديثة.. صور

تستمر فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة فى الفترة من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

تركيا

وشاركت تركيا لأول مرة في فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس، حيث تشارك تركيا في المعرض بأكثر من 20 شركة في مجال الدفاع والأمن.

المنتجات العسكرية التركية

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل الجناح التركي المشارك في معرض إيديكس 2023، ومن ضمن الشركات التركية المشاركة شركة "ريبكون" للصناعات الدفاعية حيث عرضت ماكينات تصنيع سبطانات، وماكينات التشكيل الانسيابي، وماكينات التشكيل الساخن وسبطانات عيار 5.56 مم و7.62 مم و9 مم و12.7 مم، وسلسلة قذائف MK81، MK82، MK83، MK84 مم وسبطانات عيار 40 مم وأجسام محركات صواريخ وقاذفات قنابل أوتوماتيكية عيار 40 ملم وقاذفات قنابل دوارة عيار 40 ملم وقاذفات قنابل غاز عيار 37/38 ملم.

المنتجات العسكرية التركية

كما قامت شركة "أسيلسان التركية" بعرض أجهزة الراديو المحمولة، وأجهزة راديو المركبات، والمحطات المحمولة الهجينة، وأجهزة الراديو المحمولة على الظهر، وأجهزة الراديو البحرية، وأجهزة الراديو المحمولة جواً وأنظمة الاتصال الداخلي، كما عرضت شركة "هافيلسان" أنظمتها ADVENT وBAHA وBARKAN وSANCAR بالإضافة إلى أنظمة المحاكاة.

المنتجات العسكرية التركية

كما عرضت شركة "جانيك" بعض منتجاتها مثل SFx RIVAL-s، وSFx RIVAL، وMETE MC9، وMETE SFX PRO، وTP9 SUB METE، كذلك عرض أحدث إصدار من المدفع الرشاش الثقيل CANIK M2 QCB عيار 12.7 ملم المضاد للطائرات، "CANIK M3"، الذي تطوره الشركة، وعرض "VENOM 30 LR" وهو مدفع متوسط ​​العيار 30x113 ملم، بالإضافة الى منظومة "تراكون تارجان" البحرية التي يتم التحكم فيها عن بعد.

المنتجات العسكرية التركية

وعرضت شركة "توساش" العديد من المنتجات الخاصة بـ الصناعات الجوية والفضائية، كما عرضت شركة "روكيتسان" بعض من منتجاتها المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، كما عرضت شركة "سارسيلماز" عدد من نماذج الأسلحة المختلفة من البنادق والرشاشات والمسدسات، كما عرضت شركة "بي إم سي" منتجاتها من المركبات المدرعة مثل مدرعة "ألطوج" ثمانية الدفع.

المنتجات العسكرية التركية

المنتجات العسكرية التركية

المنتجات العسكرية التركية

المنتجات العسكرية التركية

المنتجات العسكرية التركية

معرض إيديكس 2023

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، ويقام المعرض خلال الفترة من 4 - 7 / 12 / 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية فى البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك فى فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما تملا دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض، المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من "الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك" بالإضافة إلى مصر.

ويتم تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الشركة الدولية الرائدة فى تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، كما يُعد معرض إيديكس 2023 هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر فى أفريقيا مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية.