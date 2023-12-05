رجعت ببعض المناطق.. عودة خدمات الإنترنت بشكل كامل خلال ساعات

عادت خدمات الإنترنت إلى طبيعتها ببعض المناطق وفى طريقها للعودة بشكل كامل خلال الساعات المقبلة.

من جانبه كشف المهندس محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالشركة المصرية في مصر للاتصالات، أسباب انقطاع الإنترنت.

وأكد أنه لا يوجد مكان محدد حدث فيه انقطاع الإنترنت، ولكن الانقطاع حدث في عدة أماكن في الجمهورية، نظرًا لأنه يتم توزيع المناطق ولا يتم وضع المحافظات على أجهزة واحدة.

وقال إنه حدث عطل فني تقني أصاب أحد الأجهزة الرئيسية المسئولة عن تشغيل الشبكة، مشيرًا إلى أنه تم تدارك العطل وإصلاحه والخدمة بدأت في العودة تدريجيا.