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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شركة شهيرة تتعرض للاختراق.. وتعترف بوصول الهاكرز لبيانات الملايين من العملاء

23andMe تعترف بوصول
23andMe تعترف بوصول الهاكرز لبيانات الملايين من العملاء

اعترفت شركة 23andMe الأمريكية والمتخصصة في الاختبارات الجينية، أنه تم الوصول إلى الملايين من ملفات تعريف "أقارب الحمض النووي" الخاصة بالعملاء الذين تم اختراقهم بطريقة غير مصرح بها في شهر أكتوبر الماضي. 

 

وأكدت الشركة أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى البيانات الشخصية لملايين الأشخاص الذين استخدموا خدمات شركة الاختبارات الجينية 23andMe في أكتوبر، حيث وصلوا لبيانات حوالي 5.5 مليون عميل، وفقا لـ CBS News. 

 

واعترفت الشركة في ملف قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات بأن المتسلل تمكن من الوصول إلى 0.1% من حسابات مستخدمي 23andMe، كما وقال متحدث باسم الشركة إنه بينما تمكن المتسلل من الوصول إلى حوالي 14 ألف حساب فقط من خلال الهجوم، فإن ميزة في 23andMe تسمح للمستخدمين برؤية معلومات حول الأقارب المحتملين. ومن خلال استغلال هذه الميزة، تمكن المتسلل من عرض معلومات ملايين المستخدمين.

 

وأوضح المتحدث أنه تم الوصول إلى ملفات تعريف "أقارب الحمض النووي" الخاصة بهم بطريقة غير مصرح بها لحوالي 5.5 مليون عميل، والتي تحتوي على الملفات الشخصية على معلومات مثل أسماء العرض والعلاقات المتوقعة مع الآخرين ونسب الحمض النووي التي يشاركها المستخدم مع المطابقات. 

 

وبالإضافة إلى ذلك، تم الوصول إلى معلومات ملف تعريف "شجرة العائلة" الخاصة بحوالي 1.4 مليون عميل مشارك في ميزة الأقارب، والتي تصفها 23andMe بأنها مجموعة فرعية محدودة من بيانات ملف تعريف الأقارب. 

 

وقالت شركة 23andMe إنها لا تزال في طور إخطار العملاء المتأثرين، حيث تطلب الشركة من العملاء الحاليين إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم وتمكين المصادقة الثنائية.

 

وكانت الشركة أطلقت تحقيقًا في أكتوبر بعد أن ادعى متسللون عبر الإنترنت أنهم حصلوا على معلومات الملف الشخصي لمستخدمي 23andMe. 

 

 

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