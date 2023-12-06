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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نار الشهوة تخترق قدسية شهر عظيم.. صالح ينتهك جسد طفلة صغيرة

صدى البلد

طفلة لم تتخط الأربعة عشر عاماً من عمرها، وقعت فريسة في يد شخص لا يعرف عن حدود الله شيئا، استحل جسدها وانتهك حرمتها ولمس مناطق حساسة من جسدها في نهار رمضان حتى حضرت والدة الطفلة المجني عليها فكانت المفاجأة.

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طفلة صغيرة 

تلك الواقعة دارت رحاها داخل العقار رقم 16 في مساكن النيل المحمودية بالقطامية، وتحديداً في يوم 1 أبريل 2023 والموافق شهر رمضان عندما توجهت الطفلة المجني عليها بسملة محمد، لشراء بعض متطلبات المنزل وقضاء بعض احتياجات الأسرة، وأثناء عودتها إلى المنزل تصادفت بمرور المتهم “على صالح”، عامل توصيل طلبات باستخدام دراجة نارية، فاختمرت لدية فكرة هتك عرضها استغلالاً لحداثة سنها وصغر بنيانها الجسدي.

هنا تحركت غرائز المتهم وثارت شهواته نحو الجسد النحيل وعندما وصلت الطفلة المجني عليها إلى مسكنها وصعدت إلى الطابق الأول وأثناء ذلك هرول المتهم مسرعاً على فريسته وكتم أنفاسها ولمس أجزاء حساسة من جسدها وهددها بالقتل إن حاولت الاستغاثة فظلت تقاومه وهو يسحبها أرضاً مما نتج عنه إصابتها بخدش أسفل الأنف.

مكث المتهم في ارتكاب جريمته ما يقرب من 60 ثانية حتى فتحت والدة الطفلة باب شقتها بالصدفة لتجد طفلتها الصغيرة فريسة في يد المتهم فما كان منها إلا أن تطلق بعض الصراخات لتهتز أرجاء العمارة وأثناء ذلك فر المتهم مسرعاً محاولاً الهرب ولكن مع صيحات والدة المجني عليها فزع الأهالي وخرجوا من منازلهم وفشل المتهم في الهرب.

وبعدها تم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة القطامية واتهمته والدة المجني عليها بالتعدي على طفلتها ومحاولة التحرش بها خلال عودتها إلى المنزل بعد انتهائها من شراء طلبات المنزل.

وبإجراء التحريات وسماع شهادة المجني عليها الطفلة ب.م. ووالدتها  و الشهود على الواقعة تبين صحة الواقعة حيث تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة ومن ثم إحالته إلى محكمة الجنايات لاتهامه بمحاولة التحرش بطفلة في منطقة القطامية بالقاهرة.

وكشفت مناظرة النيابة العامة أن الطفلة المجني عليها مصابة بخدش أسفل الأنف وتبين أن الواقعة لم تستغرق سوا  60 ثانية حتى خرجت والدة المجني عليها بالصدفة واكتشفت الواقعة

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