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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تناولت زيت شعر.. طالبة تحاول إنهاء حياتها بسبب أشقائها في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أنقذت العناية الإلهية طالبة في منتصف العقد الثاني من العُمر، من الموت المُحقق؛ إثر تناولها زيت شعر بقصد إنهاء حياتها، عقب نشوب مشادة كلامية بينها وبين أشقائها دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده تناول طالبة زيت شعر، بقصد إنهاء حياتها.

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وبالانتقال والفحص تبین إصابة الطالبة (اميرة ا.ط.ح- 15 سنة- وتقيم دائرة المركز)، وبسؤال والدتها المدعوة (مروة م.ا.ا- 31 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، قررت أنه أثناء تواجد نجلتها المذكورة بالمنزل تناولت زيت شعر، بقصد إنهاء حياتها؛ ما أدى لإصابتها بتسمم، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينها وبين اشقائها بالمنزل، ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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