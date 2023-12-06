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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء نبيل: سيراميكا كليوباترا يقدم مستويات مميزة مع أيمن الرمادي

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

قال علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق، إن سيراميكا كليوباترا يقدم مستويات مميزة تحت قيادة المدير الفني أيمن الرمادي، فضلًا عن جودة اللاعبين المميزين المتواجدين بالفريق.

وأضاف نبيل، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن سيراميكا كليوباترا، يستطيع التسجيل في أي وقت بالمباراة، وهو ما حدث أمام إنبي بالفوز عليه أداء ونتيجة.

وأشار إلى أن سيراميكا كليوباترا، يمتلك ميزة رائعة بقوة الظهيرين الأيمن والأيسر، واللذان يقدمان مستويات مميزة بالمساهمة في الأهداف التي يتم تسجيلها، منها مباراة إنبي.

وواصل حديثه، بأن صديق إوجولا لاعب مميز وإضافة حقيقة لسيراميكا كليوباترا، فضلًا عن تألق أحمد ياسر ريان لاعب مميز، الذي يستحق نظرة من الجهاز الفني لمنتخب مصر، وكذلك الأمر لمحمد شكري.

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