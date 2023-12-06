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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤولون إسرائيليون يزعمون مصرع 5000 مقاتل من حماس

أرشيفية
أرشيفية

زعم مسؤولون أمنيون إسرائيليون في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الأربعاء، إنه تم استشهاد ما لا يقل عن 5000 مقاتل من الجناح العسكري لحركة حماس منذ بداية الحرب على غزة وحتى الآن.


وتحدث المسؤولون الإسرائيليون إلى الصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة العمليات العسكرية الجارية والتفاصيل التي لم يتم الإعلان عنها.

وقالوا إن العمليات في شمال غزة بعيدة عن الاكتمال. وعلى الرغم من أن معظم مدينة غزة قد سويت بالأرض بسبب الغارات الجوية، إلا أن قوات النخبة البرية الإسرائيلية لم تتمكن من الدخول بعد إلى بعض معاقل حماس الرئيسية هناك.

وقال مايكل ميلشتين، الرئيس السابق للقسم الفلسطيني في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، إن حوالي ثلث مدينة غزة لا يزال خارج سيطرة القوات الإسرائيلية، بما في ذلك بعض المناطق التي من المتوقع أن تكون شديدة التحصين.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تجنب حتى الآن المعاقل العسكرية المعروفة لحماس هناك، بما في ذلك الشجاعية، لافتا إلى أن حماس قد تحصنت للقتال.

وقال ميلشتين عن المعركة المحتملة في المنطقة "ستكون صعبة للغاية"، مضيفا أن حماس "أعدت بالفعل كل بنيتها التحتية".

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