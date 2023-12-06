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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين عام حزب الحركة الوطنية: انتخابات الرئاسة تفويض جديد للسيسي أمام العالم

الدكتور أحمد الضبع
الدكتور أحمد الضبع الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية

قال الدكتور أحمد الضبع الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية ونائب رئيس الحزب إننا تعلمنا من مصر كيف نحب الموت من أجل الوطن ونكون وقت الشدة صامدين في وجه العدو نخطو خطى ثابته تجاهه بدون خوف أو قلق حتى يعلم أن انفسنا فداء لتراب مصر الغالي.

 

وتابع الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية فى بيان صحفى له : لسنا هنا اليوم من أجل فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستحقاق الانتخابي القادم بل نحن هنا من أجل مصر والمحافظة عليها من خلال تفويض الرئيس السيسي  أمام العالم أجمع لأنه من الممكن أن تدخل مصر حرب بالمنطقة نتيجة لما يشهده العالم العربي من أحداث.

 

وأضاف أحمد الضبع قائلا “الناخبون الذين لهم حق التصويت عددهم يصل لحوالي سبعة وستين مليون مواطن نحن هنا اليوم لأننا نريد نزول المصريين جميعا للإدلاء بأصواتهم داخل الصناديق ليكون تفويض حقيقي واضح وصريح من الشعب للسيد الرئيس ؛ نعلم أن المصريين جميعا مؤيدين للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتقدم والعبور بمصر لبر الأمان كل الإنجازات التي نراها على أرض الواقع هي خير دليل على ما قدمه الرئيس السيسي ومازال يقدمه للشعب المصري”.

 

 وأكد الضبع على أن الحضور الجماهيري أيام الاستحقاق الانتخابي والادلاء بالأصوات داخل الصناديق هو واجب وطني فرض على كل مواطن مصري مخلص ومحب لوطنا العالي الحبيب.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر حزب الحركة الوطنية الصرية بمحافظة الدقهلية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور اللواء رؤوف السيد على رئيس الحزب و أعضاء الأمانة العامة وأمناء الحزب بمحافظات الجمهورية ، والنائب المهندس تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب  السياسية المصرية، ووفد من تحالف الأحزاب السياسية المصرية.

حزب الحركة الوطنية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي التصويت الناخبين العالم العربى

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