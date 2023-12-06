عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل اقتصادية النواب: الظروف الراهنة بالمنطقة تحتم تأييدنا التام للسيسي

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحظى بشعبية كاسحة من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية؛  مشيراً إلى أنه لم ير من قبل قائد مصرى فى عظمة الرئيس السيسى عندما يشعر بكل الفخر والعزة والكرامة عندما يتحدث عن الشعب المصرى العظيم وكلنا نفخر بهذا الزعيم الوطنى والمخلص ونفخر بهذا القائد والمقاتل الباسل الذى نجح فى افشال مؤتمرات قوى الشر والظلام والارهاب فى تحويل سيناء لإمارة إرهابية داعشية.

وأعرب " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته فى أن المصريين سيردون الجميل للرئيي السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الاسبوع المقبل ، مؤكداً أن الرئيس السيسى حقق نجاحات وانجازات كبيرة ومتعددة لمصر وشعبها على مدى العشر سنوات الماضية ، مشيداً بنجاح الرئيس السيسى فى حشد العالم لتأييد رؤيته ورفضه القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وفى نفس الوقت الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحدودها وعدم التفريط فى حبة رمل واحدة من أرض سيناء الطاهرة والمقدسة.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد : إن دعم وتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية أمر فى غاية الـهمية لعدة اسباب فى مقدمتها أن مصر تمر فى الوقت الراهن بظروف ربما تكون أخطر من الظروف التى مرت بها بعد 25 يناير عام 2011 ولعل أكبر دليل على ذلك المحاولات الصهيونية والمدعومة للأسف الشديد من قوى خارجية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية وكأن العدو الصهيونى ومن يدعمونه تناسوا أن سيناء ارتوت بدماء أكثر من 120 ألف شهيد وتناسوا أن البطل والقائد الزعيم عبد الفتاح السيسى لا يمكن أبداً أن يفرض فى حبة رمل واحدة من أرض الفيروز.

وأعرب عن ثقتة التامة فى أن المصرييين سيردون الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة الذي أنقذ الوطن في لحظة صعبة واتخذ قرارات لا يستطيع أن يأخذها إلا الرجال الشجعان الذين ينتمون لتراب الوطن وسيخرج المصريون الشرفاء في أيام الانتخابات الرئاسية في طوابير كبيرة لنقول للعالم أجمع فكلنا نقف وراء السيسي في هذا الظرف التاريخي الصعب الذي لم يواجهه أي رئيس من قبل لأن مصر مهددة من كل مكان ، ولابد أن نقف مع رئيسنا الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة وسنخرج لنقول للعالم أجمع أننا نقف مع رئيس مصر الذي حمي الأرض والعرض والوطن.

الرئيس السيسي المصريين ارض سيناء تهجير الفلسطينيين العدو الصهيونى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

الاعتذار شيمة الأقوياء.. أسامة كمال يعطي درسًا لـ عمرو أديب على الهواء|شاهد

بعد تدخل النيابة.. بيبو يقود مبادرة الصلح بين الشحات والشيبي |القصة كاملة

ترشيحاتنا

استشهاد 150 فلسطينيا في قصف الاحتلال لمربع سكني بمخيم جباليا

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

توضيح هام بخصوص اشتراك مشروع العلاج والأوراق المطلوبة

ميدو يكشف مفاجأة بشأن موقف فيتوريا من ضم فتوح للمنتخب

خبير لوائح يكشف مفاجأة في أزمة الشيبي والشحات

صحف الكويت| الحالة الصحية للشيخ نواف الأحمد.. وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطرز باللؤلؤ.. غادة عبد الرازق تتألق بفستان باللون الأسود من تصميم سامو هجرس

نصائح فعالة لحماية الأطفال من التقلبات الجوية.. الماء والفيتامينات أبرزها

بسبب مأساة غزة.. 3 نجوم حرموا أنفسهم من الاحتفال بعيد ميلادهم.. تفاصيل

الكيلو تخطى 35 جنيها| المحتكرون يستهدفون الأرز.. والشعبة تتوقع ارتفاعا أكبر (إيه الحكاية)

فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

وعكة صحية .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقي/فيديوجراف

سفيرة إسرائيل في بريطانيا تثير الجدل بتصريحاتها المتناقضة بفيديو عبر التيك توك|شاهد

لقطة نادرة.. مقطع فيديو لزعيم أحد الدول يبكي ويطالب شعبه بكثرة الإنجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ