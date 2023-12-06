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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

8 عروض مسرحية وختام المحور الفكري في "أيام قرطاج المسرحية"

مهرجان أيام قرطاج
مهرجان أيام قرطاج المسرحية

تشهد، فعاليات اليوم، 6 ديسمبر، من مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته ال22 التي تستمر حتى ١٠ ديسمبر الجاري، برئاسة الفنان د.معز مرابط، عددا من العروض المسرحية المختلفة ضمن المسابقات الرسمية، وقسم العالم وقسم العروض الإفريقية والعربية، وخارج المسابقة، بالإضافة إلى الندوات والمحور الفكري.

تبدأ العروض بمسرح دار الثقافة ابن خلدون المغاربية، بمسرحية "سفر" من تونس، وعلى مسرح الريو "أغنية الرجل الطيب" للمخرج مهند كريم من الإماراتالعربيةالمتحدة، وفي قاعة الفن الرابع تعرض مسرحية "الهروب من التوبة" للمخرج عبد الواحد مبروك من تونس، ويشهد مسرح المبدعين الشبان العرض التونسي "غزال عكا" إخراج جنيد سري الدين ورائده طه من فلسطين ولبنان، وفي دار الثقافة ابن رشيق يعرض مسرحية "سارق النار" للمخرج المنجي بن ابراهيم من تونس، وعلى مسرح الحمراء عرض "مقاطع" إخراج فتحي العكاوي من تونس، وفي مسرح التياترو تعرض "المجنون" "إخراج توفيق الجبالي من تونس، وفي سينيمندار قرطاج يعرض "أبناء الشمس"، إخراج هادي ثابت إنتاج تونس وبلجيكا واليونان.

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وعلى مستوى الندوات والمحاور الفكرية التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، يختتم المحور الفكري بعنوان المسرح وجمهوره اليوم، جلساته التي بدأت ٤ ديسمبر الجاري،  وجلسة اليوم بعنوان "المسرح المعاصر"، وتحدث فيها نواري بن حنيش من الجزائر، ومشهور مصطفى من العراق، وعبد الكريم علي جواد من عمان.

جدير بالذكر، أن الدورة الـ24 من أيام قرطاج المسرحية، انطلقت يوم 2 ديسمبر وتستمر عروضها حتى  10ديسمبر، ويشارك بها أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف قارات العالم، وتتوزع كما يلي على: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).

ويشمل محور برنامج "مسرح العالم"، عدة عروض منها: بلا عنوان من ايطاليا، أفريكان بارتي منبلا أسبانيا، هذه سلام من فنزويلا، كلاش ديجيتال من سويسرا، مازالت في طنجة وانا ممنوع من السفر من النمسا، بلا دولة من البرازيل، المدينة العالمية من ايطاليا، دراكولا من النرويج، الدب من روسيا، وعروض أخري من مختلف أنحاء العالم. 

مهرجان أيام قرطاج المسرحية الفنان د معز مرابط أيام قرطاج المسرحية مسرحية سفر مسرحية الهروب من التوبة

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