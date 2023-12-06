1200 شاب وفتاة بأندية التطوع في الشباب والرياضة بالغربية بحملة شارك لانتخابات الرئاسية

وجه المحاسب يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية إلى الإدارة العامة للشباب بمشاركة أندية التطوع والجوالة والفتاة والمرأة في حملة شارك لحث المواطنين والأهالي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 م ،وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية .

أوضح يسري الديب وكيل الشباب والرياضة بالغربية أن أندية التطوع يبغ عددها 1200 شاب وفتاه بواقع 25 متطوع في إجمالي 48 فريقا على مستوى مراكز الشباب بمحافظة الغربية، مشيراً إلي أن العملية الانتخابية التي ستجري أيام (10و11و12) ديسمبر الجاري، لا بد أن تعكس وعي والتزام الجميع بواجباتهم الوطنية، وحرصهم على المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية القادم، حيث قامت مراكز الشباب بقطاع شباب كفر الزيات بحث المواطنين المواطنين والأهالي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 م وذلك بنشر النشرات التوعوية التي نفذتها محافظة الغربية.

وقال وكيل الوزارة أن النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية مع المساهمة في توعية فئات المجتمع بكافة ربوع المحافظة باعتبارهم عنصر حيوي في المجتمع وقدرته الكبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لترسيخ مبادئ الديمقراطية في سلوكياتهم لتمكينهم وتعزيز حضورهم وتحقيق تطلعاتهم، لافتًا إلى نزول الناخبين إلى اللجان الانتخابية يعد واجبًا وطنيًا وحقًا من حقوق الإنسان ويعكس أمام العالم عظمة الشعب المصري ليكون نموذجًا يحتذى به أمام الشعوب.

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