بأقل من 6000 جنيه.. Infinix نزلت سلسلة موبايلات جديدة بكاميرا 108 ميجابكسل

تم إطلاق سلسلة إنفينيكس Infinix Hot 40 ، والتي تضم ثلاثة هواتف ذكية جديدة – Infinix Hot 40i، وInfinix Hot 40، وInfinix 40 Pro و يقدم كل هاتف ذكي مواصفات تنافسية وبسعر مناسب.

يأتي Infinix Hot 40i مزودًا بمعالج ـ Unisoc T606، ويأتي Infinix Hot 40 مزودًا بـ MediaTek Helio G88، ويضم Infinix 40 Pro معالج MediaTek Helio G99 SoC. تعد هذه الهواتف الذكية بتجربة مستخدم غامرة بسعر معقول، وكلها أقل من 200 دولار (أي أقل من 6000 جنيه مصري).

مواصفات ومميزات هاتف Infinix Hot 40 Pro

يشتمل الهاتف الذكي على شاشة LCD مقاس 6.78 بوصة بدقة FHD + 90 هرتز تتميز بسطوع يبلغ 500 شمعة في المتر المربع ، كلها مغلفة بأبعاد تبلغ 168.61 × 76.61 × 8.25 ملم وتزن 199 جرامًا.

يتم تشغيله بواسطة MediaTek Helio G99 الديناميكي وذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x بسعة 4/8 جيجابايت وذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية القابلة للتوسيع حتى 8 جيجابايت، تشمل خيارات التخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت UFS 2.2، مع مرونة التخزين القابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD.

Infinix Hot 40 Pro

يشتمل جهاز Hot 40 Pro على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع فلاش أمامي مزدوج موجود داخل الشق على شكل نوتش. في الخلف، يضمن إعداد الكاميرا الثلاثية الذي يشتمل على كاميرا ماكرو بدقة 108 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + كاميرا ثلاثية بتقنية الذكاء الاصطناعي تصويرًا أفضل.

هناك بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

يمكن للمستخدم فتح قفل الجهاز بسهولة باستخدام مستشعر بصمة الإصبع Side-FS والاستمتاع بنظام Android 13 البديهي المعروف أيضًا باسم. يتميز XOS 13.5 بإشعارات Magic Ring. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين خيارات ألوان مختلفة، بما في ذلك Starlit Black وPalm Blue وHorizon Gold وStarfall Green.

مواصفات Infinix Hot 40

يتميز Infinix Hot 40 بنفس شاشة LCD مقاس 6.78 بوصة FHD + 90 هرتز التي توفر سطوع 500 شمعة في المتر المربع ودقة 1080*2460 بكسل ، فهو يوفر فقط معدل تحديث 90 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس 270 هرتز.

على عكس Pro Variant، يعمل Infinix Hot 40 على معالجMediaTek Helio G88 كما تم الكشف عنه مسبقًا عبر Google Play Console، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR4 بسعة 4/8 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، وهو متوفر في خيارين للتخزين بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت (eMMC)، مع ميزة إضافية تتمثل في فتحة بطاقة microSD.

Infinix Hot 40

هناك نفس الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل ذات الفلاش المزدوج وإعداد الكاميرا المزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل على الفلاش الرباعي الخلفي.

تضمن البطارية التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة بالإضافة إلى الشحن السريع بقدرة 33 واط أن يستمر الهاتف الذكي في العمل طوال اليوم.

يضيف مستشعر بصمة الإصبع Side-FS إلى التجربة السلسةو يعمل بنظام Android 13 مع إشعارات XOS 13.5 وMagic Ring المصممة لشاشة العرض على شكل حبوب منع الحمل.

تبلغ أبعاده 168.61 × 76.61 × 8.25 ملم ويزن 196 جرامًا، مما يحقق التوازن الصحيح. إنه متوفر بأربعة خيارات ألوان Starlit Black أو Palm Blue أو Horizon Gold أو Starfall Green.

هاتف Infinix Hot 40i

توفرهاتف Infinix Hot 40i شاشة LCD بجودة HD + معدل تحديث 90 هرتز مقاس 6.58 بوصة بدقة 720 × 1612 بكسل وسطوع 480 شمعة. يضم Unisoc T606 SoC مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4 بسعة 4/8 جيجابايت ومساحة تخزين UFS بسعة 128/256 جيجابايت. يوفر مساحة تخزين قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة MicroSD. توجد نفس الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل مع فلاش LED مزدوج وكاميرا خلفية واحدة بدقة 50 ميجابكسل مع فلاش LED رباعي.

Infinix Hot 40i

يحتوي Infinix Hot 40i على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع إمكانية الشحن بقوة 18 وات.

من خلال تجميع مستشعر بصمة الإصبع الجانبي، يؤكد الهاتف الذكي المصادقة السريعة. تبلغ أبعاده 163.5 × 75.59 × 8.30 ملم ويزن 190 جرامًا فقط.

وهو متوفر أيضًا باللون الأسود Starlit Black أو Palm Blue أو Horizon Gold أو Starfall Green.

سيتم توفير جميع الهواتف الذكية بأقل من 200 دولار .